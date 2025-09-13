O dronă a intrat în spațiul aerian al României: „A fost urmărită la 20 de km sud-vest de Chilia Veche”

Două aeronave de luptă F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 pentru a monitoriza situația aeriană a României la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, potrivit G4Media.

La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian român.

„Aceasta a fost urmărită până la aproximativ 20 km sud-vest de Chilia Veche, moment în care a dispărut de pe radar. Autoritățile au precizat că drona nu a survolat zone locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației”, scriu autoritățile române.

Situația continuă să fie monitorizată de sistemele radar ale Ministerului Apărării din România și de aeronavele aflate în aer.

În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din România a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ei reamintesc populaţiei că teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse.