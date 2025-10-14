Ministerul Apărării din Rusia a pregătit un proiect de lege privind desfășurarea tinerilor în Rezerva Forțelor Armate pentru a îndeplini misiuni pe timp de pace, fără să fie organizată o mobilizare, scrie Novaya Gazeta Europa.

Autorii inițiativei au propus stipularea în Legea „Cu privire la Apărare” a faptului că rezerviștii pot fi chemați să îndeplinească misiuni în timpul conflictelor armate și al operațiunilor antiteroriste, precum și atunci când armata este desfășurată în afara Rusiei. Aceștia vor fi trimiși la „sesiuni de instruire speciale”, decizia urmând să fie luată de președintele rus, Vladimir Putin.

Proiectul prevede că „sesiunile de instruire speciale” sunt sesiuni de instruire militară pentru sarcini specifice legate de apărare. Doar rezerviștii vor avea voie să participe, iar durata lor nu poate depăși două luni, scrie sursa citată.

Nota explicativă precizează că, în prezent, cetățenii din rezerva de mobilizare a Forțelor Armate Ruse pot fi chemați să îndeplinească misiuni doar în timpul mobilizării sau în timp de război și „nu sunt prevăzute în timp de pace”.

Igor Cherepanov, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Asociației Avocaților din Rusia, a menționat că acest lucru ar permite rezerviștilor să fie desfășurați atât în ​​Rusia, cât și în străinătate.

Andrei Kartapolov, președintele Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, a subliniat că proiectul extinde posibilitatea de desfășurare a rezerviștilor „în diverse circumstanțe”. El a declarat că acești cetățeni ar putea fi detașați, printre altele, în zone de luptă din regiunile Sumî și Harkiv.

Comisia guvernamentală pentru activitate legislativă a Dumei de Stat a susținut ideea Ministerului rus al Apărării.

În anul 2022, când Rusia și-a lansat agresiunea la scară largă în Ucraina, pe 21 septembrie, președintele rus Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială. La scurt timp, activiștii și opoziția au început să cheme la proteste. Mișcarea Vesna a făcut apel la poporul Rusiei să iasă pe străzile orașelor lor în seara zilei de 21 septembrie, la ora locală 19:00. Echipa lui Alexei Navalnîi a promis sprijin celor care vor protesta sau „fac lucruri mari, inclusiv incendierea biroului de înregistrare și înrolare militară”. Procuratura din Moscova i-a amenințat pe cei care fac apel la proteste, precum și pe participanți cu pedepse administrative sau penale, „inclusiv sub formă de închisoare de până la 15 ani”.