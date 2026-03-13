Ministerul Mediului: „Calitatea apei în localitățile din nordul țării s-a îmbunătățit”

Ministerul Mediului anunță în seara de vineri, 13 martie, despre starea calitatea apei în localitățile din nordul țării. Potrivit ultimelor analize, aceasta s-a îmbunătățit.

De asemenea, autoritățile publice locale din zona riverană a Nistrului s-au reunit pe 13 martie la convocarea Centrului Național de Management al Crizelor pentru a discuta situația la zi pe râul Nistru și măsurile de eliminare a produsului de origine petrolieră provenit în urma atacului rusesc la hidrocentrala din Ucraina.

„Analizele recente de laborator confirmă o evoluție pozitivă, demonstrând că intervențiile noastre de pe teren contribuie la restabilirea standardelor de siguranță.

Echipele de intervenție rămân mobilizate 24/24 și vor continua lucrările pe parcursul zilelor următoare, întrucât sursa de poluare persistă”, informează Ministerul Mediului.

În prezent, Ministerul examinează ultimele analize de laborator și va reveni în scurt timp cu noi recomandări pentru populație, adaptate la realitatea din teren.

Prim-ministrul R. Moldova Alexandru Munteanu a discutat cu peste 40 de primari despre rezultatele verificărilor efectuate personal în teren cu detalii asupra intervențiilor deja realizate pentru limitarea impactului asupra apei și mediului.

Ministerul Mediului al R. Moldova a comunicat că autoritățile locale vor fi informate în mod regulat despre rezultatele analizelor prelevate și evoluția situației. De asemenea, a fost menționat că sunt puse în funcțiune două baraje de protecție, captare și colectare a impurităților și vor fi instalate și alte trei baraje pentru a limita impactul.

În funcție de evoluția impactului, primarii vor fi informați din timp pentru a se pregăti și a aplica rezerve alternative de apă sau, dacă este cazul, statul va interveni pentru a asigura cantitățile necesare de apă potabilă și de uz casnic.