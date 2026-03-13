IGSU România și Apele Române, ajutor pentru R. Moldova, pentru extragerea substanței petroliere din Nistru

În dimineața zilei de 13 martie, la ora 5:00, specialiști din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) România și Apele Române au ajuns în R. Moldova cu echipamente suplimentare necesare pentru a extrage substanța petrolieră de pe râul Nistru, anunță Ministerul Mediului într-un comunicat.

„România a sărit din nou în ajutor într-o situație complicată, după ce râul Nistru a fost contaminat cu substanță petrolieră în urma atacului Rusiei asupra hidrocentralei din Ucraina”, se arată în comunicat.

Echipamentele au fost deja transportate la Cureșnita, Soroca, și urmează să fie instalate pentru a sprijini acțiunile de captare și eliminare a poluantului, precum și pentru limitarea extinderii acestuia pe râu.

„Împreună cu specialiștii din ambele țări urmează să identificăm și alte locații pentru a instala echipamente de localizare și captare a substanței petroliere”, precizează Ministerul Mediului.

Marți, 10 martie, Centrul Național de Management al Crizelor a anunțat că despre o posibilă poluare în urma deversării în amontele râului Nistru, subliniind că instituțiile au preluat analize pentru a determina cu exactitate natura substanțelor și concentrația acestora în apă.

Locuitorii municipiului Bălți au rămas fără apă potabilă în dimineața zilei de 11 martie, după ce autoritățile au decis sistarea alimentării din cauza unei pete de produse petroliere care a ajuns în apropierea stației de pompare din râul Nistru.

Pe 12 martie, Ministerul Mediului a informat că substanța petrolieră continuă să se reverse dinspre Ucraina și ajunge în râul Nistru, informează Ministerul Mediului. Din această cauză, cele mai recente probe prelevate în zona Naslavcea prezintă riscuri de siguranță pentru alimentarea cetățenilor de clasa 5. Ministerul a recomandat administrației să sisteze alimentarea cu apă și îndeamnă cetățenii să nu folosească apa din râu din această zonă pentru uz casnic sau pentru animale.

