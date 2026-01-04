Ministerul de externe de la București anunță moartea unui român în tragedia din Elveția

Cetățeanul român dat dispărut după incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a murit, a anunțat duminică, 4 ianuarie, Ministerul român de Externe (MAE), scrie G4Media.

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente”, a precizat MAE, într-un comunicat de presă.

MAE amintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

Zeci de persoane ar fi murit și circa 100 au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția.

Două fotografii arată atmosfera din seara înainte de izbucnirea incendiului, care s-a produs în noaptea dintre ani. Una dintre aceste fotografii arată mai multe artificii aprinse, iar tavanul ia foc sub scânteile lumânărilor.

Potrivit unei publicații franceze, în acel club de noapte, mulți clienți sărbătoreau anul 2026, comandând sticle de vin scumpe, care erau decorate cu artificii. Mai multor persoane prezente în acea seară au afirmat că anume acele artificii ar putea fi cauza incendiului.