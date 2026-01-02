Mesajul Maiei Sandu, după tragedia de la Crans-Montana

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj cu referire la incendiul din Crans-Montana, stațiune de schi din Elveția, care s-a soldat cu moartea a zeci de tineri. Șefa statului a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

„Mă gândesc la toate persoanele afectate de tragicul incendiu din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiilor victimelor. Moldova este solidară cu Elveția”, a transmis președinta pe platforma X.

Zeci de persoane ar fi murit și circa 100 au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, potrivit poliției. Consiliul de Stat al Elveției a declarat stare de urgență în urma incendiului.

Majoritatea răniților sunt grav răniți. Secția de Terapie Intensivă a spitalului din Valais este plină, iar unii dintre răniți au fost transferați la alte spitale.

Două fotografii arată atmosfera din seara înainte de izbucnirea incendiului, care s-a produs în noaptea dintre ani. Una dintre aceste fotografii arată mai multe artificii aprinse, iar tavanul ia foc sub scânteile lumânărilor.

Potrivit unei publicații franceze, în acel club de noapte, mulți clienți sărbătoreau anul 2026, comandând sticle de vin scumpe, care erau decorate cu artificii. Mai multor persoane prezente în acea seară au afirmat că anume acele artificii ar putea fi cauza incendiului.