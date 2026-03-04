Ministerul Agriculturii susține că n-a fost notificat despre eventualele restricții la importul de vinuri în Ucraina. În 2025, au fost exportați struguri de aproximativ 3,2 milioane de dolari

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din R. Moldova (MAIA) afirmă că instituția nu a primit nicio notificare oficială din partea autorităților ucrainene privind posibile restricții la importul de vinuri sau alte produse vitivinicole din R. Moldova. Instituția a precizat pentru Ziarul de Gardă că piața ucraineană reprezintă aproximativ 10% din totalul exporturilor de struguri.

În anul 2025, potrivit reprezentanților MAIA, exportul de vin îmbuteliat al R. Moldova către Ucraina a avut o cotă de 5,2% din totalul exporturilor de vin îmbuteliat.

„Volumul livrat a fost de 2,2 milioane litri, în valoare de 5,6 milioane dolari SUA. În cazul divinului și brandy-ului îmbuteliat, Ucraina a reprezentat 55,5% din totalul exporturilor pe acest segment. Volumul exportat a constituit 1,114 milioane litri alcool absolut, în valoare de 7,5 milioane dolari SUA.

Pe segmentul vrac, exporturile de divin și brandy către Ucraina au însumat 9,6 milioane litri, în valoare de 22 milioane dolari SUA. Ponderea exporturilor în vrac pentru divin și brandy pe piața ucraineană a fost de 78%. În 2025, au fost exportate 5,6 mii de tone de struguri, în valoare totală de circa 3,2 milioane dolari SUA (…)”, precizează aceștia.

În cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința Guvernului, întrebată de jurnaliști care sunt motivele invocate de autoritățile ucrainene, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că a fost solicitată părții ucrainene precizări privind eventualele restricții și că urmează să aibă loc discuții pe această temă.

„(…) Propriu-zis, notificarea pe proiect sau pe licențiere nu este. Ceea ce se discută de partea ucraineană este acel proiect pe care l-au inițiat, dar nu este adoptat, respectiv urmează să decurgă următoarele etape de discuții și negocieri. Asta am întrebat și noi și vom reveni cu detalii. Dacă discuțiile sunt despre calitate și siguranță, atunci atât autoritatea noastră, precum și autoritatea părții ucrainene se vor sesiza pe marginea acestui subiect în ceea ce privește calitatea. Țin să menționez faptul că ne dorim o colaborare constructivă și cu respect, ca să putem depăși această situație. În continuare rămânem pe prioritatea nr. 1 – siguranță și standarde la nivel înalt (…)”, a declarat ministra în cadrul conferinței.

Guvernul de la Kiev va introduce în zilele următoare restricții la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova. Măsura este una „în oglindă”, după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, precizând că a depistat o substanță interzisă în furajele din țara vecină. Într-un interviu pentru Europa Liberă, viceministrul Economiei, Mediului și Agriculturii de la Kiev, Taras Visoțki, a explicat acțiunile guvernului său, menționând că, în 2025, Ucraina a exportat în R. Moldova carne de pasăre în valoare de 33 de milioane de dolari, o sumă similară cu cea exporturilor de struguri, vinuri și alcool moldovenesc către țara vecină.

„Vorbim despre introducerea unui regim de licențiere. Cu alte cuvinte, este o măsură de reglementare. Orice stat are dreptul să reglementeze fluxul anumitor produse, inclusiv din perspectiva verificării originii, calității și conformității acestora”, a declarat Visoțki.

Acesta a adăugat că, în cazul de față, se introduce licențierea pentru mai multe categorii de produse: struguri și produse rezultate din prelucrarea strugurilor – vinuri sau distilate, inclusiv băuturi spirtoase din struguri care pot fi utilizate ulterior la producerea altor produse pe bază de struguri sau băuturi alcoolice. Întrebat de unde a apărut ideea introducerii acestei licențieri, Visoțki a menționat că este o măsură „în oglindă”, după ce R. Moldova a introdus restricții pentru principalul produs de export al Ucrainei către R. Moldova, care este carnea de pasăre.

„Având în vedere că R. Moldova a aplicat o astfel de restricție netarifară asupra principalului produs de export din Ucraina, s-a decis introducerea unei măsuri „în oglindă” în raport cu cea mai importantă poziție de export a Republicii Moldova către Ucraina. Nu este vorba despre un anumit segment de piață, ci despre volumele comerciale și despre un răspuns proporțional la o măsură considerată restrictivă”, a menționat viceministrul Economiei, Mediului și Agriculturii de la Kiev.

Visoțki a subliniat că autoritățile din Ucraina au efectuat toate investigațiile necesare după restricția introdusă de către R. Moldova, fiind furnizate explicații și confirmări scrise, iar comunicarea a avut loc inclusiv la nivel ministerial. Însă, acesta punctează că autoritățile noastre nu au răspuns cu aceeași deschidere.