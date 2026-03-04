ANRE a retras statutul de producător eligibil mic pentru 13 companii. Garanțiile plătite anterior, de peste 11,5 milioane de lei, vor fi transferate în bugetul de stat

Treisprezece companii au rămas fără statutul de producător eligibil mic pentru că nu au respectat obligațiile stabilite de cadrul normativ. Totodată, peste 11,5 milioane de lei, care au reprezentat garanția, vor fi transferate în bugetul de stat. Decizia a fost luată miercuri, 4 martie, de Consiliului de administrație al Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care nu a făcut publică lista de companii.

Decizia a fost adoptată în temeiul regulamentului care prevede că, în cazul neîndeplinirii obligațiilor asumate la etapa confirmării statutului, Agenția retrage statutul de producător eligibil mic, prin hotărâre motivată.

În urma examinării situațiilor constatate, ANRE a stabilit că o serie de producători eligibili mici, pentru care statutul a fost confirmat în anii 2020, 2022 și 2023, nu au respectat condițiile impuse, inclusiv: neconstruirea și nepunerea în funcțiune a centralelor electrice în termenul prevăzut, utilizarea de echipamente care nu corespund cerințelor legale sau comercializarea energiei electrice în alte condiții decât cele prevăzute de contractul reglementat pentru achiziționarea energiei din surse regenerabile.

Ca urmare a retragerii statutului, capacitatea totală retrasă din schema de sprijin constituie 22 031 kW (22,03 MW).

Totodată, în conformitate cu prevederile regulamentare, odată cu retragerea statutului, garanția de bună execuție a contractului, depusă la etapa confirmării statutului, este transferată la bugetul de stat. Valoarea totală a garanțiilor care urmează a fi transferate constituie 11 594 549 de lei.