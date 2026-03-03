Kievul urmează să introducă restricții la vinurile și strugurii din R. Moldova, ca răspuns la interdicția asupra cărnii de pasăre: „Nu ne-a rămas altă opțiune”

Guvernul de la Kiev va introduce în zilele următoare restricții la importul de struguri, vin și alcool din R. Moldova. Măsura este una „în oglindă”, după ce Chișinăul a interzis importul de carne de pasăre din Ucraina, spunând că a depistat o substanță interzisă în furajele din țara vecină.

Într-un interviu pentru Europa Liberă, viceministrul Economiei, Mediului și Agriculturii de la Kiev, Taras Visoțki, a explicat acțiunile guvernului său, menționând că, în 2025, Ucraina a exportat în R. Moldova carne de pasăre în valoare de 33 de milioane de dolari, o sumă similară cu cea exporturilor de struguri, vinuri și alcool moldovenesc către țara vecină.

„Vorbim despre introducerea unui regim de licențiere. Cu alte cuvinte, este o măsură de reglementare. Orice stat are dreptul să reglementeze fluxul anumitor produse, inclusiv din perspectiva verificării originii, calității și conformității acestora”, a declarat Visoțki.

Acesta a adăugat că, în cazul de față, se introduce licențierea pentru mai multe categorii de produse: struguri și produse rezultate din prelucrarea strugurilor – vinuri sau distilate, inclusiv băuturi spirtoase din struguri care pot fi utilizate ulterior la producerea altor produse pe bază de struguri sau băuturi alcoolice.

Întrebat de unde a apărut ideea introducerii acestei licențieri, Visoțki a menționat că este o măsură „în oglindă”, după ce R. Moldova a introdus restricții pentru principalul produs de export al Ucrainei către R. Moldova, care este carnea de pasăre.

„Având în vedere că Republica Moldova a aplicat o astfel de restricție netarifară asupra principalului produs de export din Ucraina, s-a decis introducerea unei măsuri „în oglindă” în raport cu cea mai importantă poziție de export a Republicii Moldova către Ucraina. Nu este vorba despre un anumit segment de piață, ci despre volumele comerciale și despre un răspuns proporțional la o măsură considerată restrictivă”, a menționat viceministrul Economiei, Mediului și Agriculturii de la Kiev.

Visoțki a subliniat că autoritățile din Ucraina au efectuat toate investigațiile necesare după restricția introdusă de către R. Moldova, fiind furnizate explicații și confirmări scrise, iar comunicarea a avut loc inclusiv la nivel ministerial. Însă, acesta punctează că autoritățile noastre nu au răspuns cu aceeași deschidere.

„Cu toate acestea, în pofida deschiderii noastre și a apelurilor la dialog, interdicția nu a fost ridicată. În lipsa identificării unei legături între cele două produse și a unui risc direct pentru consumatorii din Republica Moldova – nici de către autoritățile ucrainene, nici de către cele moldovenești – nu ne-a rămas altă opțiune decât să reacționăm printr-o măsură în oglindă”, a declarat el.

Visoțki a afirmat că decizia privind aplicarea interdicțiilor pentru importul produselor vitivinicole moldovenești ar putea fi examinată la următoarea ședință, iar aplicarea acesteia ar putea începe în jurul datei de 5-6 martie.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a decis pe 26 ianuaire să sisteze temporar carnea de pasăre din Ucraina. Instituția a precizat că măsura a fost adoptată „în baza principiului precauției”, după depistarea metronidazolului în loturi de furaje importate din Ucraina, ceea ce a determinat nimicirea a circa 110 mii de păsări.

Despre acest caz, Visoțki a constatat că Ucraina a desfășurat toate investigațiile necesare, în conformitate cu standardele europene.