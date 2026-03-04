VIDEO Descinderi în Chișinău și Ialoveni: au fost găsite peste șapte kilograme de marijuana și două „laboratoare clandestine”

Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 41 de ani, membri ai unei grupări specializate în producerea și distribuirea drogurilor, au fost reținuți pentru 72 de ore, au anunțat miercuri, 4 martie, oamenii legii.

Conform unui comunicat de presă, polițiștii și procurorii din sectorul Botanica al capitalei, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au descins în noaptea de miercuri la mai multe adrese din Chișinău și Ialoveni, unde au depistat și scos din circuitul ilegal peste șapte kilograme de marijuana.

În cadrul acțiunii, ar fi depistate „două laboratoare clandestine”, „special amenajate pentru cultivarea plantelor de cannabis prin metoda hidroponică, dotate cu echipamente și instalații performante necesare procesului de creștere și întreținere”.