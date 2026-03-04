LIVE TEXT Trupul ultimei persoane decedate în atacul rus asupra regiunii Donețk, recuperat de sub dărâmături după trei zile de căutări. Război în Ucraina, ziua 1470

UPDATE 22:00 În Drujkivka, regiunea Donețk, operațiunile de salvare de urgență au fost finalizate la locul unui atac aerian rusesc asupra orașului pe 2 martie, potrivit Serviciului ucrainean de Urgențe.

Bombardamentul a ucis 3 persoane și a rănit 16. Trupul ultimei persoane decedate a fost recuperat de sub dărâmături de către salvatori abia în a treia zi de căutări. De asemenea, 13 clădiri rezidențiale și 14 mașini au fost avariate.

Salvatorii au demontat 55 de tone de structuri de clădiri, au stins un incendiu la etajul al treilea al unei clădiri avariate și au stins incendiul din 4 mașini.

Lucrătorii de urgență au lucrat sub amenințarea constantă a unor greve repetate. Lucrările sunt acum complet finalizate.

UPDATE 16:59 Atacurile cu drone rusești au lovit două trenuri de pasageri într-o singură zi, rănind un lucrător feroviar, a declarat pe 4 martie viceprim-ministrul Oleksii Kuleba, scrie The Kyiv Independent.

Atacurile au avut loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii feroviare din Ucraina începând cu iulie 2025. Căile Ferate Ucrainene au declarat pe 4 martie că, de la începutul lunii curente, Rusia a lansat 18 atacuri asupra infrastructurii feroviare, în medie câte șase pe zi.

„În ciuda tuturor acestor evenimente, Căile Ferate continuă să monitorizeze spațiul aerian de-a lungul traseelor trenurilor, în cooperare cu militarii. Dacă se detectează o amenințare, lucrătorii feroviari schimbă ruta trenului, evacuează rapid pasagerii din vagoane și iau alte măsuri de siguranță”, a precizat instituția.

Pe 4 martie, în regiunea Nikolaev, o dronă rusească a lovit un tren gol sosit pentru întreținere, iar un lucrător al Căilor Ferate Ucrainene a fost rănit în atac, a relatat Kuleba.

Guvernatorul regional Vitalii Kim a spus la ora 09:17, ora locală, că un incendiu a izbucnit după ce o dronă de tip Shahed a deteriorat infrastructura de transport.

Kuleba a mai precizat că, peste noapte, pe 3 martie, dronele rusești au vizat un tren de pasageri pe ruta Dnipro – Kovel.

„Lucrătorii feroviari au implementat rapid protocoalele de siguranță: au oprit trenul și au evacuat pasagerii ca măsură de precauție. Drept urmare, drona inamică a lovit la câțiva metri de locomotivă”, a precizat Kuleba.

UPDATE 12:07 Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 au fost rănite în urma atacurilor rusești împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, scrie presa ucraineană.

În regiunea Harkiv, un bărbat de 45 de ani a fost ucis, iar șapte civili, inclusiv o fetiță de 7 ani, au fost răniți, a declarat guvernatorul Oleh Siniehubov.

În regiunea Donețk, un atac rusesc asupra orașului Sloviansk a ucis o persoană, în timp ce alte atacuri separate în întreaga regiune au rănit cinci persoane, a precizat guvernatorul Vadim Filashkin.

În regiunea Sumî, un bărbat de 48 de ani a fost ucis în urma unui atac cu sistem de lansare multiplă de rachete, iar un bărbat de 37 de ani a fost rănit într-un atac cu dronă rusească asupra unei mașini, conform guvernatorului Oleh Hrihorov.

În regiunea Herson, forțele ruse au vizat 32 de localități, inclusiv centrul regional Herson, rănind 15 persoane, a spus guvernatorul Oleksandr Prokudin.

În regiunea Zaporojjea, atacurile rusești au rănit două persoane în ultimele 24 de ore, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.

Operatorul de rețea electrică al Ucrainei, Ukrenergo, a raportat pe 4 martie că, ca urmare a atacurilor rusești, consumatorii din regiunile Dnipro, Nikolaev, Harkiv, Sumî și Herson au rămas fără curent în dimineața aceleiași zile.

UPDATE 11:36 În noaptea de 3 spre 4 martie, armata rusă a atacat Ucraina cu 149 de drone de tip Shahed, Ilar, precum și cu drone de alte tipuri. Potrivit datelor preliminare, la ora 08:30, apărarea antiaeriană a Ucrainei a doborât 129 de drone.

„(…) Atacul continuă. În spațiul aerian se află în continuare mai multe drone inamice. Respectați regulile de siguranță”, au anunțat Forțele Armate ale Ucrainei.

UPDATE 08:42 Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să crească presiunea asupra președintelui rus Vladimir Putin în legătură cu războiul din Ucraina, în urma discuțiilor dintre cei doi lideri, notează The Kyiv Independent.

„Rusia trage de timp aici și, procedând astfel, acționează și împotriva voinței președintelui american. În discuțiile de astăzi (marți, 3 martie, n.r.), am cerut creșterea presiunii asupra Moscovei”, le-a spus Merz reporterilor după întâlnirea cu Trump.

Cancelarul a abordat, de asemenea, discuțiile trilaterale de pace în curs, care implică Rusia, Ucraina și Statele Unite, subliniind că Europa trebuie să fie inclusă în orice proces de soluționare.

„Nu suntem pregătiți să acceptăm un acord negociat peste capetele noastre”, a spus el.

În timpul conversației cu Trump, Merz a subliniat, de asemenea, că Ucraina nu ar trebui să fie nevoită să facă concesii teritoriale suplimentare și a reiterat necesitatea menținerii sprijinului pentru Kiev.

Trump i-a spus lui Merz că intermedierea păcii între Rusia și Ucraina rămâne „foarte sus” pe lista priorităților sale. El și-a exprimat, de asemenea, încrederea că Statele Unite dispun de suficiente muniții atât pentru a lupta împotriva Iranului, cât și pentru a furniza echipamente partenerilor europeni care sprijină Ucraina.