Mihaela Pascal a fost desemnată în Colegiul de disciplină și etică al CSP. Doi membri își încheie mandatele

Mihaela Pascal a fost desemnată membră titulară a Colegiului de disciplină și etică din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Candidata a fost selectată în urma probei de interviu desfășurate în cadrul ședinței CSP de joi, 5 martie.

Totodată, CSP a constatat încetarea mandatelor de membri ai Colegiului ale lui Oleg Televca și Pavel Țurcanu, începând cu 1 aprilie, dată la care Mihaela Pascal își va începe activitatea.

Mihaela Pascal este licențiată în drept și deține trei titluri de master în domeniile juridic, economic și al managementului. Din 2025 este doctor în drept.

De-a lungul carierei, a activat ca jurist în cadrul unor companii private și organizații necomerciale. Din 2018 este lector universitar la Academia „Ștefan cel Mare”. Totodată, ocupă funcția de directoare executivă a Centrului European al Consumatorului și este membră a Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Totodată, aceasta este și membră din partea societății civile în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI).

Anterior, Mihaela Pascal a fost audiată de Comisia Vetting în calitate de candidată la funcția de membră a Colegiului pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cadrul CSM. În urma evaluării, Comisia de evaluare externă a constatat că aceasta întrunește criteriile de integritate etică și financiară și a decis promovarea sa.

În urma interviului susținut în ședința CSP, membrii Consiliului i-au acordat Mihaelei Pascal 58,25 de puncte. Astfel, aceasta a promovat concursul și își va începe activitatea în Colegiul de disciplină și etică începând cu 1 aprilie, în calitate de membră din partea societății civile.

„Totodată, luând în considerare numirea unui nou membru, se constată încetarea de drept a calității de membru al Colegiului de disciplină și etică a domnilor Oleg Televca și Pavel Țurcanu, începând cu data intrării în funcție a doamnei Mihaela Pascal (1 aprilie, n.r.), precum și vacanța unui loc de membru titular și a funcției de membru supleant în Colegiul de disciplină și etică din rândul reprezentanților societății civile”, conform hotărârii adoptate de CSP.

Oleg Televca și Pavel Țurcanu au fost numiți în Colegiul de disciplină și etică al CSP în 2021.