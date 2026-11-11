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Meteorologii anunță ploi slabe miercuri. Maximele în termometre vor atinge 13°C

Sursa: vamosarema.com

Ploi slabe sunt prognozate miercuri, 11 noiembrie, în R. Moldova, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

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În nordul republicii, temperaturile vor ajunge la 9 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 85%.

În regiunea centrală, vremea va fi înnorată, cu ploi slabe și cu temperaturi maxime de 11 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu 18 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 80 %.

În sudul țării sunt prognozate ploi slabe, iar temperaturile vor atinge valori de 13 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 18 km/h, în timp ce umiditatea aerului va fi de 85%.

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