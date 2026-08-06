Meteorologii anunță maxime de până la 38°C joi

Joi, 6 august, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) anunță temperaturi ridicate. Maximele în termometre vor ajunge până la +38 de grade Celsius.

„Vremea va fi în general fără precipitații. Doar spre seară, izolat, în nordul țării vor cădea ploi slabe de scurtă durată”, potrivit AMM.

În sudul țării, se așteaptă maxime de până la 38°C ziua. În regiunea de centru, valorile termice vor urca până la 36°C pe parcursul zilei. În nord, temperaturile vor fi mai moderate, cu maxime de 36°C.

În zilele cu temperaturi ridicate se recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor de vârf, consumul frecvent de lichide, evitarea efortului fizic intens în aer liber și acordarea unei atenții sporite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice.

