Mesaj promițător al guvernatoarei BNM cu prilejul Anului Nou: Vom avea grijă ca sistemul bancar să fie și mai rezilient, iar cetățenii să se poată bucura de servicii moderne

În prima zi a noului an, Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Națiopnale a Moldovei (BNM) adresează un mesaj cetățenilor „la începutul unui an promițător”. Guvernatoarea spune că 2024 este un an în care ne propunem să avansăm hotărâtor spre bunăstarea și valorile europene.

„Împreună cu echipa BNM privim cu încredere către anul 2024, conștienți de provocările pe care le poate aduce, dar determinați să mergem ferm spre obiective ce vor impulsiona dezvoltarea țării. Ne vom asigura că avem un sistem financiar nu doar rezistent la crize, ci și capabil să contribuie la creșterea economică sustenabilă și la dezvoltarea țării, un sistem bancar compatibil cu spațiul european. Aici, la BNM, vom depune eforturi ca economia să prindă puteri și să intre în forță în procesul de convergență cu piața europeană. Vom avea grijă ca sistemul bancar să fie și mai rezilient, iar cetățenii să se poată bucura de servicii moderne”, spune Anca Dragu în mesajul său de la început de an nou, îndemnând cetățenii „să ne unim efortul și să muncim împreună pentru a avansa pe parcursul european, deoarece apartenența la UE reprezintă garanția păcii și bunăstării”.

În același mesaj, guvernatoarea BNM își exprimă recunoștința pentru faptul că „m-ați primit călduros aici, în țara pe care o iubesc și mi-o doresc să devină un loc sigur și prosper pentru cetățenii săi”.