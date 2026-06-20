Meloni critică atitudinea lui Trump față de aliații occidentali: „Eu nu implor niciodată, şi nici Italia nu o face”

Tensiuni între Roma și Washington, după ce Donald Trump a afirmat că premierul italian, Giorgia Meloni, l-ar fi „implorat” să facă o fotografie cu ea la summitul G7 din Franța. Aceasta a negat cele spuse de Trump și i-a reproșat atitudinea față de aliații occidentali.

„Declarațiile lui Donald Trump sunt complet inventate”, a declarat Meloni într-o postare publicată pe Instagram. „Sincer, sunt uluită. Eu și Italia nu implorăm niciodată. Unele lucruri merită un răspuns imediat”, a continuat Meloni.

Meloni a mers mai departe și a criticat comportamentul liderului american față de partenerii occidentali.

„Nu știu de ce președintele Statelor Unite se comportă astfel față de aliații săi. Nu este prima dată când se întâmplă. Pot doar să spun că este regretabil că nu manifestă aceeași fermitate față de adversarii Occidentului”, a afirmat ea.

Totodată, vicepremierul și ministrul de externe italian, Antonio Tajani, a declarat că și-a anulat vizita în Statele Unite, planificată pentru 21-22 iunie, după afirmațiile lui Trump.

„Vorbele grele și jignitoare ale președintelui Trump la adresa prim-ministrului, Giorgia Meloni, ofensează întreaga Italie”, a transmis Tajani pe platforma X.

În interviul acordat emisiunii L’Aria che Tira de la La7, Trump a adus în discuție relația cu Meloni încă de la începutul conversației.

„Ce a spus când s-a întâlnit cu mine? Probabil că este fericită că am vorbit cu ea”, a declarat președintele american.

Acesta a susținut apoi că Meloni și-ar fi dorit cu insistență o fotografie împreună.

„M-a rugat să fac o fotografie cu ea. Își dorea foarte mult o fotografie cu mine. N-aș fi făcut-o, dar mi s-a făcut milă de ea”, a spus Trump.

Schimbul de replici are loc pe fondul răcirii relațiilor dintre cei doi lideri, considerați până recent aliați politici apropiați. Meloni a fost singurul lider european invitat la ceremonia de învestire a lui Trump de anul trecut, însă divergențele dintre Roma și Washington s-au accentuat în ultimele luni.

Printre punctele de tensiune s-au numărat refuzul Italiei de a permite utilizarea unei baze militare din Sicilia în timpul operațiunilor americane legate de conflictul cu Iranul, precum și faptul că Meloni i-a luat public apărarea Papei Leon al XIV-lea după criticile formulate de Trump la adresa suveranului pontif.

Cu toate acestea, după summitul G7, premierul italian a susținut că relația sa cu președintele american rămâne neschimbată și că între cei doi nu există resentimente.

În timpul unei discuții la summit, la care au participat și președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cancelarul german Friedrich Merz, Trump a glumit spunând că a fost „abandonat” de Meloni.

Întrebat de Costa dacă cei doi s-au împăcat, Meloni a răspuns: „Noi am fost mereu prieteni”.

Trump a zâmbit și a replicat: „Am fost abandonat”.

„Nu, nu ai fost”, i-a răspuns imediat Meloni, râzând.