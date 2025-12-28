MEC s-a autosesizat în legătură cu cazul de violență asupra unei eleve, comis de alte două fete: „Eleva vizată și familia acesteia vor primi suport psihologic specializat”

Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu cazul de violență asupra unei eleve, comis de alte două fete, după ce în spațiul public au apăurt imagini video cu incidentul.

„Ministerul Educației și Cercetării condamnă ferm orice formă de abuz, violență sau comportament care aduce atingere integrității fizice și emoționale, demnității și bunăstării elevilor și reafirmă angajamentul de a asigura protecția drepturilor și securității copiilor în mediul educațional”, se arată în comunicatul MEC.

Referitor la incident, care a avut loc în afara instituției de învățământ, organele de drept, în conformitate cu prevederile legale, au inițiat acțiunile necesare pentru documentarea circumstanțelor cazului.

„Cazul de violență a fost examinat de comisia multidisciplinară din localitate”, menționează Ministerul.

Ministerul Educației și Cercetării, prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică (CRAP), va acorda elevei vizate și familiei acesteia suport psihologic specializat. Totodată, specialiștii CRAP se vor deplasa luni, 29 decembrie, în instituția de învățământ unde vor acorda asistență necesară.

Totodată, Ministerul intensifică eforturile de promovare a unui mediu școlar sigur, incluziv și respectuos, bazat pe toleranță zero față de orice formă de abuz, violență sau hărțuire.