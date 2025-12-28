Bogați și fără voce: Cum Putin i-a ținut pe miliardarii ruși de partea sa în război

În timpul războiului cu Ucraina, numărul miliardarilor din Rusia a atins un nivel record. Dar în cei 25 de ani de când Vladimir Putin este la putere, bogații și puternicii Rusiei, cunoscuți sub numele de oligarhi, și-au pierdut aproape toată influența politică.

Toate acestea sunt vești bune pentru președintele rus. Sancțiunile occidentale nu au reușit să-i transforme pe cei extrem de bogați în adversarii săi, iar politica sa de recompense și pedepse i-a transformat în susținători tăcuți, relatează BBC.

Fostul miliardar bancar Oleg Tinkov a povestit exact cum funcționează pedepsele.

A doua zi după ce a criticat războiul ca fiind „nebunesc” într-o postare pe Instagram, directorii săi au fost contactați de Kremlin. Li s-a spus că banca sa, Tinkoff Bank, a doua ca mărime din Rusia la momentul respectiv, va fi naționalizată dacă nu vor fi rupte toate legăturile cu fondatorul său.

„Nu am putut discuta prețul. A fost ca și cum aș fi fost un ostatic – accepți ceea ce ți se oferă. Nu am putut negocia”, a declarat Tinkov pentru New York Times.

În decurs de o săptămână, o companie legată de Vladimir Potanin, în prezent al cincilea cel mai bogat om de afaceri din Rusia, care furnizează nichel pentru motoarele avioanelor de vânătoare, a anunțat că va cumpăra banca. Aceasta a fost vândută pentru doar 3% din valoarea sa reală, spune Tinkov.

În final, Tinkov a pierdut aproape 9 miliarde de dolari din averea pe care o avea odată și a părăsit Rusia. Aceasta este o situație foarte diferită de cea dinainte ca Putin să devină președinte.

În anii care au urmat destrămării Uniunii Sovietice, unii ruși au devenit extrem de bogați preluând proprietatea asupra unor întreprinderi uriașe care aparțineau anterior statului și exploatând oportunitățile oferite de capitalismul încipient al țării lor.

Bogăția nou dobândită le-a adus influență și putere într-o perioadă de tulburări politice, iar ei au devenit cunoscuți sub numele de oligarhi.

Cel mai puternic oligarh al Rusiei, Boris Berezovski, a susținut că a orchestrat ascensiunea lui Putin la președinție în 2000, iar ani mai târziu a cerut iertare pentru acest lucru: „Nu am văzut în el viitorul tiran lacom și uzurpator, omul care avea să calce în picioare libertatea și să oprească dezvoltarea Rusiei”, a scris el în 2012.

Berezovski poate că și-a exagerat rolul, dar oligarhii ruși erau cu siguranță capabili să tragă sforile la cele mai înalte niveluri ale puterii. La puțin mai mult de un an după scuzele sale, Berezovski a fost găsit mort în circumstanțe misterioase în exilul său din Marea Britanie. La acel moment, oligarhia rusă era și ea cu adevărat moartă.

Așadar, când Putin i-a adunat pe cei mai bogați oameni din Rusia la Kremlin, la câteva ore după ce a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, aceștia nu au putut face prea multe pentru a se opune, chiar dacă știau că averile lor urmau să sufere o lovitură puternică.

„Sper că, în aceste noi condiții, vom colabora la fel de bine și nu mai puțin eficient”, le-a spus el.

Un reporter prezent la întâlnire i-a descris pe miliardarii adunați acolo ca fiind „palizi și privați de somn”. Perioada premergătoare invaziei a fost foarte proastă pentru miliardarii ruși, la fel și perioada imediat următoare.

Potrivit revistei Forbes, în anul care a precedat luna aprilie 2022, numărul lor a scăzut de la 117 la 83 din cauza războiului, a sancțiunilor și a slăbirii rublei.

În total, au pierdut 263 de miliarde de dolari, adică în medie 27% din averea fiecăruia.

Însă anii care au urmat au arătat că participarea la economia de război a lui Putin aducea beneficii imense.

Cheltuielile generoase pentru război au stimulat creșterea economică cu peste 4% pe an în Rusia în 2023 și 2024. Acest lucru a fost benefic chiar și pentru cei dintre ultra-bogații Rusiei care nu câștigau miliarde direct din contractele de apărare.

În 2024, mai mult de jumătate dintre miliardarii ruși au jucat un rol în aprovizionarea armatei sau au beneficiat de pe urma invaziei, spune Giacomo Tognini, de la echipa Forbes Wealth.

„Asta fără a-i număra pe cei care nu sunt implicați direct, dar care au nevoie de o relație cu Kremlinul. Și cred că este corect să spunem că oricine conduce o afacere în Rusia trebuie să aibă o relație cu guvernul”, a declarat el pentru BBC.

Anul acesta, Rusia a înregistrat cel mai mare număr de miliardari din istorie – 140 – pe lista Forbes. Valoarea lor colectivă (580 de miliarde de dolari) a fost cu doar 3 miliarde de dolari mai mică decât recordul istoric înregistrat în anul anterior invaziei.

În timp ce le permite loialiștilor să profite, Putin i-a pedepsit în mod constant pe cei care au refuzat să se conformeze. De la invazie, aproape toți mega-bogații Rusiei au păstrat tăcerea, iar cei puțini care s-au opus public au fost nevoiți să-și părăsească țara și să renunțe la o mare parte din averea lor.

Cei mai bogați oameni din Rusia sunt în mod evident esențiali pentru efortul de război al lui Putin, iar mulți dintre ei, inclusiv cei 37 de oameni de afaceri convocați la Kremlin pe 24 februarie 2022, au fost vizați de sancțiunile occidentale.