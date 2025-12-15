Marta Kos spune că liderii UE ar putea conveni astăzi, 15 decembrie, asupra deschiderii neoficiale a negocierilor pe capitole cu R. Moldova

Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, a declarat că liderii Uniunii Europene ar putea ajunge astăzi, 15 decembrie, la un acord privind deschiderea neoficială a negocierilor pe capitole cu R. Moldova, după modelul deja convenit pentru Ucraina, la reuniunea miniștrilor Afacerilor Europene, la Lviv, pe 11 decembrie. Declarațiile au fost făcute în marja Consiliului Afaceri Externe, care se desfășoară la Bruxelles, pentru Moldova 1.

Marta Kos a precizat că, pentru deschiderea oficială a negocierilor, este necesară o decizie unanimă a celor 27 de state membre ale UE, care nu există încă. Totuși, acest lucru nu împiedică avansarea pe partea tehnică, scrie sursa citată.

„Nu înseamnă că nu putem face ceea ce este corect. Iar ceea ce este corect este să continuăm cu partea tehnică a negocierilor. Acest lucru a fost aprobat săptămâna trecută la Lviv pentru Ucraina și sperăm că acest lucru este planificat și pentru astăzi. Vom obține acest lucru și pentru R. Moldova”, a mai spus Marta Kos.

Pentru Ucraina, consensul privind continuarea tehnică a negocierilor a fost atins la Lviv, pe 11 decembrie, în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Afacerilor Europene.

Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, a declarat pentru Moldova 1 că există așteptări similare și în cazul Republicii Moldova. Ea subliniat că România rămâne un susținător ferm al parcursului european al R. Moldova, apreciind ritmul accelerat al reformelor.

„Republica Moldova și-a îndeplinit și își îndeplinește, cu o viteză uluitoare, demnă de admirație, mare parte din criteriile tehnice necesare pentru a avansa în negocieri pe clustere de aderare”, a spus șefa diplomației române.

Potrivit Oanei Țoiu, poziția României este că negocierile ar putea fi deschise simultan pe mai multe clustere, având în vedere progresele deja realizate. Bucureștiul este pregătit să ofere sprijin prin echipe mixte atât la nivel instituțional, cât și prin implicarea societății civile.

La 4 noiembrie a fost organizată o conferința de presă dedicată „Pachetului de Extindere al UE pentru 2025”, susținută de Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Vicepreședinte al Comisiei Europene și Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere.

În cadrul conferinței, Kaja Kallas și Marta Kos au vorbit despre progresul înregistrat de țările candidate, menționând că R. Moldova a înregistrat un progres semnificativ în procesul de deschidere a negocierilor cu Uniunea Europeană.

„Extinderea UE este un pas important dacă ne dorim să rămânem un jucător important pe scena internațională. (…) Albania, Muntenegru, Ucraina și R. Moldova au șanse pozitive să adere la UE, iar șansele Georgiei sunt mai mici. Alegerile din R. Moldova din luna octombrie au fost un răspuns pozitiv clar pentru viitorul european al țării. Țara continuă să implementeze reformele cheie”, a spus Kaja Kallas.