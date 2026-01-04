Marea Britanie și Franța au lansat un atac aerian asupra unui depozit de arme al ISIS în Siria

Forțele aeriene ale Marii Britanii și Franței au desfășurat o operațiune comună de bombardare a unui depozit subteran de arme din Siria, utilizat de gruparea teroristă „Statul Islamic” (ISIS), notează Meduza.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării din Marea Britanie, ținta, situată în munții de la nord de Palmyra, a fost lovită cu succes. Militarii au subliniat că în zona bombardamentului nu se afla populație civilă.

În operațiune au fost implicate avioane de luptă Typhoon FGR4, sprijinite de un avion cisternă Voyager.

„Serviciile de informații occidentale continuă monitorizarea și colectarea de date în regiune pentru a preveni regruparea organizației, care a controlat părți ale Siriei până în 2019”, au explicat reprezentanții armatei britanice.

În decembrie 2025, Statele Unite au lansat o serie de lovituri asupra unor obiective ale ISIS din Siria. Acestea au fost efectuate ca răspuns la un atac asupra unei patrule în zona Palmyra, în urma căruia trei americani au fost uciși.