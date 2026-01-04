Curtea Supremă din Venezuela a numit-o pe Delcy Rodríguez președinta interimară a țării

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodríguez, trebuie să îndeplinească atribuțiile de șef al statului în absența lui Nicolás Maduro, a decis Curtea Supremă a țării. Într-un comunicat al instanței se precizează că Rodríguez „preia funcția de președinte pentru a garanta continuitatea guvernării și protecția deplină a țării”, potrivit Meduza.

Sâmbătă, 3 ianuarie, Delcy Rodríguez însăși s-a adresat națiunii la televiziunea de stat a Venezuelei, declarând că Nicolás Maduro rămâne singurul președinte legitim al țării. Rodríguez a condamnat „agresiunea armată a Statelor Unite” împotriva Venezuelei, adăugând că guvernul în funcție este pregătit să apere poporul țării.

Înregistrarea video a fost realizată în prezența fratelui său, președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodríguez, a ministrului de interne Diosdado Cabello și a ministrului apărării Vladimir Padrino López.

Potrivit agenției de știri Reuters, vicepreședinta venezueleană Delcy Rodriguez se află în Federația Rusă.

În noaptea de 3 ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară în Venezuela, în urma căreia forțele speciale americane l-au capturat și l-au scos din țară pe președintele Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores. Aceștia vor fi judecați la New York, fiind acuzați de conspirație în scopul „narco-terorismului”, import de cocaină, precum și de deținere de arme și dispozitive explozive cu scopul de a fi folosite împotriva Statelor Unite.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor conduce Venezuela până la transferul legal al puterii în țară.