SUA au lansat un atac împotriva „Statului Islamic” în Nigeria. Trump acuză gruparea de „masacrarea creștinilor”

Ministerul Apărării al SUA a lansat o serie de atacuri asupra grupării „Statul Islamic” în nord-vestul Nigeriei. Despre acest lucru a anunțat președintele Donald Trump, pe platforma The Truth.

Potrivit liderului de la Casa Albă, „teroriștii au atacat și au ucis cu brutalitate, în primul rând, creștini nevinovați, la o scară nemaiîntâlnită de mulți ani și chiar secole”. El a adăugat că i-a avertizat deja pe teroriști că „vor plăti scump” dacă nu încetează „masacrul creștinilor”.

Comandamentul forțelor armate americane în Africa (AFRICOM) a anunțat că a lansat atacuri asupra teroriștilor ISIS în statul Sokoto, în nord-vestul țării, „la indicația președintelui SUA și a ministrului apărării”, precum și „în coordonare cu autoritățile nigeriene”. Conform estimărilor preliminare ale comandamentului, mai mulți militanți au fost uciși în taberele ISIS, scrie Meduza.

Ministerul Afacerilor Externe al Nigeriei a confirmat cooperarea cu SUA în atacurile asupra „țintelor teroriste” și a declarat angajamentul țării de a respecta drepturile tuturor cetățenilor „indiferent de religie sau apartenență etnică”.