Maia Sandu și Nicușor Dan, în drum spre Armenia, pentru a participa la Summitul Comunității Politice Europene

Președinta Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, sunt în drum spre Erevan, Armenia, pentru a participa la Summitul Comunității Politice Europene. Anunțul a fost făcut de Maia Sandu într-o postare pe Facebook.

„Împreună cu Președintele Nicușor Dan, suntem în drum spre capitala Armeniei, Erevan, unde mâine are loc summitul Comunității Politice Europene”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

Potrivit Președinției, Maia Sandu, va participa pe 4 mai la Summitul Comunității Politice Europene, găzduit la Erevan de Prim-ministrul Armeniei, Nikol Pașinian. La eveniment, șefa statului va avea mai multe întrevederi bilaterale și multilaterale, axate pe avansarea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate.

Președinta Maia Sandu va co-prezida, alături de Președintele Franței, Emmanuel Macron, o sesiune dedicată rezilienței democratice în fața amenințărilor hibride — una dintre temele centrale ale agendei europene în contextul actual de securitate.

De asemenea, șefa statului va lua parte la reuniunea Coaliției Europene Împotriva Drogurilor, inițiativă lansată anul trecut de Președintele Emmanuel Macron și Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni.

Summitul Comunității Politice Europene reunește lideri din peste 40 de țări ale continentului și reprezintă un forum esențial pentru dialog politic, cooperare în domeniul securității și consolidarea unității europene.