Memoriul privind libertatea presei în R. Moldova: „Mass-media continuă să activeze într-un mediu marcat de probleme serioase, în pofida unor evoluții legislative”

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de alte opt organizații neguvernamentale de media, a publicat Memoriul privind libertatea presei în R. Moldova, o sinteză a principalelor evoluții și involuții din domeniul mediatic în perioada 3 mai 2025 – 3 mai 2026.

Documentul, lansat în contextul Zilei Mondiale a Libertății Presei, arată că mass-media din R. Moldova continuă să activeze într-un mediu marcat de probleme serioase, în pofida unor evoluții legislative și a măsurilor instituționale adoptate în ultimul an, potrivit CJI.

Memoriul constată degradarea condițiilor de activitate și a siguranței jurnaliștilor, în special pe fundalul hărțuirii online și al intimidărilor legate de reflectarea subiectelor politice sensibile. Documentul atrage atenția și asupra presiunilor exercitate asupra presei independente în UTA Găgăuzia, precum și asupra vulnerabilităților accentuate ale activității jurnalistice în regiunea transnistreană.

Documentul evidențiază unele progrese legislative, inclusiv modificările la Codul serviciilor media audiovizuale și inițiativele privind protecția jurnaliștilor. Totuși, rămân nesoluționate probleme esențiale legate de lipsa unui cadru coerent pentru presa scrisă și online, transparența insuficientă a proprietății media, absența unui mecanism anti-SLAPP eficient și dificultățile persistente privind accesul la informațiile de interes public.

Autorii memoriului atrag atenția și asupra fragilității economice a presei independente, cauzată de piața publicitară slab dezvoltată, dependența de granturi și concentrarea veniturilor din publicitatea online în mâinile marilor platforme tehnologice.

Organizațiile semnatare recomandă autorităților, între altele, să consolideze protecția legală și instituțională a jurnaliștilor, să adopte o nouă lege a mass-mediei, conformă standardelor internaționale, și să îmbunătățească accesul la informațiile de interes public.

Memoriul este semnat de Centrul pentru Jurnalism Independent, RISE Moldova, Centrul „Acces-Info”, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Asociația Presei Electronice, Asociația Presei Independente, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul de Investigații Jurnalistice și Asociația Media Guard.

