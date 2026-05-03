Președinta Maia Sandu spune că organele de drept ar demonstra „lipsă de curaj” în investigarea cazurilor de trădare de patrie

Președinta Maia Sandu a declarat, în cadrul podcastului Jurnal Politic, că organele de drept ar trebui să-și schimbe atitudinea vizavi de cazurile de trădare de patrie, pentru care legea prevede sancționări de mai mult timp, dar nu există prea multe cazuri investigate în acest sens. Președinta a mai spus că acest fapt ar putea fi „o lipsă de curaj” din partea autorităților.

„Organele de drept trebuie să își schimbe atitudinea, pentru că sancționarea pentru trădarea de patrie este în lege și este de mult timp, dar nu am văzut prea multe cazuri care să fie duse la bun sfârșit. Deci, investigații pe trădare de patrie am văzut foarte puține. E cumva o lipsă de curaj, dacă pot spune așa, din partea organelor de drept și aici mă refer și la procuratură și la justiție, ca să sancționeze asemenea cazuri”, spune președinta Maia Sandu.

Potrivit președintei, cauza ar putea fi faptul că anterior, oamenii din funcții înalte erau implicați în trădare de patrie, iar instituțiile ar fi „închis ochii” la aceste fapte.

„Putem să presupunem și de ce s-a ajuns în această situație, pentru că am avut de-a lungul timpului, în funcții de răspundere, oameni care au fost implicați în trădare de patrie și, respectiv, au creat niște așteptări și în raport cu angajații acestor instituții, că trebuie să se închidă ochii la trădare de patrie”, a comunicat Maia Sandu.

Potrivit președintei, salariile mici sunt o problemă la care statul va continua să lucreze, însă nu este o scuză pentru angajații din instituțiile publice.