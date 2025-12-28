MAI: Situația operativă la nivel național rămâne stabilă după intensificările de vânt. Recomandările autorităților

În urma fenomenelor de vânt înregistrate în cursul nopții trecute, structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost alertate și pregătite să intervină prompt, în coordonare cu autoritățile locale. Structurile MAI rămân mobilizate și monitorizează permanent evoluțiile din teren, informează ministerul cu privire la situația operativă înregistrată la nivel național în ultimele 24 de ore.

Situația după intensificările de vânt

În dimineața zilei de 28 decembrie angajații IGSU au întreprins 5 misiuni de defrișare a arborilor căzuți în curțile oamenilor dar și pe carosabil. Pentru prevenirea situațiilor de risc legate de cod galben de vânt autoritățile recomandă populației să fie atentă la utilizarea surselor de aprindere, în special în spațiile deschise.

„Orice scânteie în condiții de vânt poate provoca incendii. Mai mult, pompierii îndeamnă oamenii să fie atenți la utilizarea focului deschis, pentru evitarea situațiilor de risc. Arderea necontrolată poate duce la aprinderea spațiilor și generare de incendii.

Persoanele sunt îndemnate să evite atingerea cablurilor sau firelor electrice căzute la pământ. O atenție deosebită, trebuie acordată minorilor în vederea protejării siguranței acestora”, atenționează MAI.

În condiții de vânt oamenii sunt rugați să evite plimbările sub copaci bătrâni, stâlpi, panouri publicitare sau construcții instabile, întrucât vântul puternic poate doborî sau desprinde obiecte. De asemenea este indicată parcarea autovehiculelor departe de copaci, stâlpi și clădiri înalte care riscă să fie avariate de rafale de vânt.

Autoritățile vin cu recomandări și pentru perioada instalării condițiilor de îngheț pe teritoriul țării. Astfel oamenii sunt îndemnați să verifice din timp sistemele de încălzire și să se asigure că sunt în stare funcțională.

„Pentru evitarea intoxicațiilor cu produsele de ardere este indicată aerisirea încăperilor unde sunt utilizate termocentrale și sobe”, potrivit autorităților.

Conducătorii auto sunt rugați să fie prudenți la volanul autovehiculelor întrucât ghețușul pe drumuri la face alunecoase și poate provoca accidente.

„Asigurați-vă că aveți anvelope de iarnă potrivite și păstrați în mașină un kit de urgență (lopată, nisip sau material antiderapant, lanțuri), iar telefonul mobil trebuie permanent menținut încărcat. În situații de risc, apelați Serviciul 112”, comunică MAI.

La acest moment, nu sunt raportate situații deosebite, iar evoluția este una stabilă. Echipajele operative rămân în continuare în stare de disponibilitate pentru intervenție, în funcție de evoluția condițiilor meteo.

Situația pe drumurile publice

Poliția Națională a asigurat menținerea ordinii publice pe întreg teritoriul țării, zonele cu potențial de risc au fost monitorizate constant, inclusiv în contextul condițiilor meteo din ultimele ore, iar situația operativă s-a menținut stabilă.

Inspectoratul Național de Securitate Publică a desfășurat acțiuni continue pentru siguranța circulației, prin monitorizarea traficului, dirijare și măsuri preventive.

„Conducătorii auto sunt îndemnați să utilizeze anvelope de iarnă, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență sporită”.

Potrivit datelor primite din teritoriul național pe drumurile naționale și locale nu s-a înregistrat polei sau gheață și nu au avut loc accidente rutiere produse din cauza poleiului. În ultimele 24 de ore au fost raportate 82 de accidente rutiere, soldate cu 3 persoane decedate și 1 persoană traumatizată.

Informăm că, în continuare, sunt antrenați în activitate peste 230 de polițiști de patrulare, cu peste 110 echipaje.

Poliția continuă monitorizarea situației în teren și este pregătită să intervină prompt pentru prevenirea incidentelor și acordarea sprijinului necesar cetățenilor.

Traficul la frontieră

La moment, activitatea punctelor de trecere a frontierei este desfășurată în regim normal.

Pentru gestionarea situației la frontieră, este aplicat un set de măsuri orientate spre fluidizarea traficului transfrontalier precum, monitorizarea continuă a fluxurilor, suplinirea personalului în prima linie, deschiderea arterelor suplimentare și, unde este necesar, aplicarea procedurii „Revers”. De asemenea, fluxurile de vehicule sunt separate și cooperarea cu autoritățile din România și Ucraina este permanentă.

Cele mai solicitate puncte de trecere rămân a fi Leușeni, Sculeni și Palanca. Călătorii sunt încurajați să aleagă rute alternative: PTF Leova–Bumbăta sau PTF Cahul–Oancea pentru PTF Leușeni; PTF Costești–Stânca sau PTF Lipcani–Rădăuți Prut pentru PTF Sculeni; PTF Tudora–Starokazacie pentru PTF Palanca.

„Dacă călătoriți prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, vă recomandăm să vă prezentați la aeroport cu cel puțin 3 ore înainte de ora decolării pentru a avea suficient timp să parcurgeți toate formalitățile necesare: check-in, controlul de securitate și controlul de frontieră”, îndeamnă MAI.

Pentru a facilita traversarea frontierei asigurați-vă că aveți documentele de călătorie valabile la îndemână și pregătiți documentele pentru control (pașaport, carte de identitate, bilet de avion).

Situația operativă la nivel național se menține sub control. Structurile Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate și monitorizează permanent evoluțiile din teren, pentru asigurarea siguranței cetățenilor și menținerea ordinii publice.