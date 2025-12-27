ATENȚIE: ghețuș și polei pe drumuri. Recomandările poliției
Șoferii sunt atenționați de poliție că pe mai multe sectoare de drum s-a format polei și ghețuș, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere.
Astfel, conducătorilor auto li se recomandă:
👉adaptați viteza de deplasare la condițiile de drum;
👉măriți distanța de siguranță față de vehiculul din față;
👉evitați frânările și manevrele bruște;
👉evitați depǎșirile, care pot devenit un pericol pe asemenea timp;
👉 evitați deplasarea, dacǎ mașina nu este echipată corespunzător sezonului de iarnă;
👉asigurați-vă că sistemele de iluminare și semnalizare sunt funcționale;
👉manifestați prudență sporită în zonele trecerilor pentru pietoni, poduri, rampe și curbe.
Poliția îndeamnă participanții la trafic să dea dovadă de responsabilitate și răbdare, pentru a preveni incidentele rutiere și a ajunge în siguranță la destinație. În caz de necesitate, poate fi apelat numărul unic de urgență 112.