ATENȚIE: ghețuș și polei pe drumuri. Recomandările poliției

Șoferii sunt atenționați de poliție că pe mai multe sectoare de drum s-a format polei și ghețuș, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere.

Astfel, conducătorilor auto li se recomandă:



👉adaptați viteza de deplasare la condițiile de drum;

👉măriți distanța de siguranță față de vehiculul din față;

👉evitați frânările și manevrele bruște;

👉evitați depǎșirile, care pot devenit un pericol pe asemenea timp;

👉 evitați deplasarea, dacǎ mașina nu este echipată corespunzător sezonului de iarnă;

👉asigurați-vă că sistemele de iluminare și semnalizare sunt funcționale;

👉manifestați prudență sporită în zonele trecerilor pentru pietoni, poduri, rampe și curbe.

Poliția îndeamnă participanții la trafic să dea dovadă de responsabilitate și răbdare, pentru a preveni incidentele rutiere și a ajunge în siguranță la destinație. În caz de necesitate, poate fi apelat numărul unic de urgență 112.