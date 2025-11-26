Mai multe oportunități pentru artiștii și profesioniștii din domeniul culturii: Executivul a aprobat Acordul dintre R. Moldova și UE

Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. În ședința Guvernului a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, anunță într-un comunicat Ministerul Culturii.

Astfel, R. Moldova va beneficia de fonduri europene pentru proiecte culturale, va putea participa la evenimente și colaborări internaționale, iar tinerii vor avea șansa de a dezvolta noi competențe în domeniul culturii și media.

Totodată, programul „Europa Creativă” va sprijini mobilitatea artiștilor și va facilita schimburi de experiență între profesioniști din diferite țări, contribuind la creșterea competitivității și vizibilității sectoarelor culturale.

Potrivit Ministerului Culturii, acest parteneriat va însemna și o diversificare a ofertei culturale în țară, prin organizarea de evenimente, expoziții, filme și spectacole.

„Îndemn toată comunitatea culturală să aplice la acest program și să coopereze cu colegi și parteneri din toată Uniunea Europeană, este o oportunitate extraordinară și sperăm să avem cât mai multe proiecte câștigătoare”, a subliniat Ministrul Culturii, Cristian Jardan.

De asemenea, programul va sprijini dezvoltarea industriilor creative, contribuind la crearea de locuri de muncă și la stimularea economiei locale.