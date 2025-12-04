MAI a lansat primul atelier de instruire dedicat utilizării sistemului de date privind vehiculele, EUCARIS, la care R. Moldova a aderat în 2022

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat despre lansarea instruirilor pentru pentru conectarea R. Moldova la EUCARIS, un sistem european de schimb de date și informații referitoare la vehiculele și permisele de conducere, la care au acces peste 30 de state.

Încă în octombrie 2022, Parlamentul R. Moldova a aprobat inițiativa legislativă care prevede aderarea țării noastre la Tratatul cu privire la Sistemul european de informații privind vehiculele și permisele de conducere.

Totuși, conform comunicatului de presă emis de MAI, pentru ca sistemul să fie funcțional, ministerul a lansat astăzi, 4 decembrie, primul atelier de instruire dedicat specialiștilor responsabili de implementare. La instruire participă reprezentanți ai subdiviziunilor MAI, ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ai Agenției Servicii Publice, ANTA, Agenției de Guvernare Electronică, Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, precum și experți IT.

La fel, MAI precizează că specialiștii sunt instruiți în privința procedurilor tehnice și operaționale necesare conectării la sistem, a standardelor de securitate cibernetică și a modului de gestionare a schimbului transfrontalier de date, astfel încât R. Moldova să poată utiliza pe deplin acest instrument european.