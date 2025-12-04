Deputatul socialist Adrian Albu, depistat de ANI cu avere nejustificată de aproape un milion de lei

Deputatul socialist Adrian Albu a fost constatat de Autoritatea Națională de Integritate (ANI) cu o avere cu caracter nejustificat în mărime de 892 985 de lei, rezultată din diferența substanțială între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate în perioada anilor 2019-2023.

Actul de constatare a fost emis joi, 4 decembrie. Albu nu a răspuns la apelurile ZdG pentru a ne oferi un comentariu.

Conform comunicatului de presă emis de ANI, inspectorul de integritate va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

De asemenea, prin actul de constatare, în privința deputatului supus controlului s-a dispus încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile legislației în vigoare.

După rămânerea definitivă a actului de constatare, persoana supusă controlului va fi decăzută din dreptul de a exercita orice funcție publică, pentru o perioadă de 3 ani, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de această lege.

Albu are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv.

ZdG a scris anterior că, în 2024, deputatul BCS Adrian Albu declară că a investit 3,88 milioane de lei într-un apartament de 175 m.p. În același an, familia Albu a vândut unul dintre cele trei apartamente cu care a venit în Parlament – un imobil ce măsoară 78,4 m.p, în proprietatea căruia a intrat în 2017 și pe care susține că l-a înstrăinat cu 3,2 milioane de lei.

„Apartamentul se află în Chișinău și a fost procurat în variantă sură după ce am vândut vechiul apartament din centrul capitalei, mobilat și cu parcare în fața blocului”, explică Albu tranzacția. La final, acesta ne-a transmis că „ne vedem cu Ziarul de Gardă în judecată”, referindu-se la faptul că în luna noiembrie 2024 a acționat în judecată opt instituții media, printre care și ZdG, după ce acestea au preluat un articol din publicația internațională EU Reporter în care erau redate o serie de presupuse discuții dintre Adrian Albu și Iurii Gudilin, fost agent FSB, informații pe care deputatul socialist le-a calificat ulterior drept „dezinformări și propagandă”.

Deputatul BCS Adrian Albu a venit în Parlament cu o Skoda Superb, fabricată și procurată în 2018, la prețul de 526 de mii de lei. În declarația de avere și interese personale a deputatului Albu, depusă în anul 2024, a apărut un Volvo, fabricat și procurat în leasing în 2023, valoarea căruia este de 78 de mii de euro.