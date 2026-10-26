Magistrata care a lăsat-o pe Marina Tauber să plece în Rusia, propusă pentru nepromovarea evaluării externe. Raportul, transmis CSM

Judecătoarea Olga Bejenari, de la Judecătoria Chișinău, a fost propusă pentru nepromovarea evaluării externe, după ce Completul G al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor a constatat că aceasta nu întrunește criteriile de integritate financiară, anunță luni, 26 octombrie, Comisia de Evaluare a Judecătorilor.

Comisia a finalizat evaluarea judecătoarei și a transmis raportul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care urmează să decidă dacă acceptă sau respinge propunerea de nepromovare.

„Raportul de evaluare conține faptele și argumentele care au stat la baza concluziei Comisiei”, a precizat Completul.

Olga Bejenari, de 11 ani în magistratură

Olga Bejenari a acces în funcția de magistrată în decembrie 2014, iar la scurt timp, activitatea este întreruptă de un concediu pentru îngrijirea copilului. A revenit în funcție în februarie 2018. În toamna aceluiași an, în timp ce examina deja dosarul crimei de la Atrium, magistrata a decis să-și depună cererea de demisie, însă, la scurt timp, decide să o retragă.

Prin Hotărârea nr. 107/11 din 11 Octombrie 2019, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor a acordat judecătoarei Olga Bejenari, în rezultatul susținerii evaluării performanțelor judecătorilor, calificativul Foarte bine cu punctajul acumulat în final de 75 de puncte. Câteva luni mai târziu, în februarie 2020, Bejenari a fost numită în funcția de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.

În februarie 2024, Olga Bejenari a fost desemnată printre judecătorii specializați în examinarea dosarelor de corupție și de confiscare a averii.

Magistrata Olga Bejenari a ajuns în atenția publică în iunie 2020, după ce a decis achitarea celor doi luptători K1, Mihail Pîrgaru și Aurel Ignat, cercetați penal în dosarul morții lui Serghei Bejenari, omorât în bătaie lângă Atrium în 2018. Atunci procurorii au solicitat câte 15 ani de închisoare pentru fiecare dintre cei doi învinuiți în dosar.

În octombrie 2020, fiind parte din completul de judecată căreia i-a fost repartizată cauza Platon, la solicitarea procurorilor, care au renunțat la învinuire, alături de magistratele Angela Vasilenco și Tatiana Bivol de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Bejenari a decis ca dosarul lui Veaceslav Platon, condamnat anterior la 18 ani de închisoare, să fie rejudecat.

Decizia a fost luată după trei ședințe de judecată, „ca urmare a renunțării integrale a procurorului de la învinuire”. Prin aceeași hotărâre, Platon a fost reabilitat.

În 2021, ea a fost președinta completului de judecată care a decis ca Platon să fie achitat în dosarul frauda bancară. Veaceslav Platon a fost achitat pe 14 iunie 2021, după ce sentința Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 2 aprilie 2017, decizia Curții de Apel Chișinău din 18 decembrie 2017, decizia Curții Supreme de Justiție din 14 noiembrie 2018 au fost anulate.

În mai 2023, Olga Bejenari l-a condamnat pe Gheorghe Begu la 3 ani și șase luni de închisoare, în cazul accidentului de la viaduct, în urma căruia tânăra Marcela Palade a rămas fără picioare. Ea a menționat că pedeapsa cerută de procurori, de patru ani și șapte luni de închisoare, a fost admisă parțial, pentru ca Gheorghe Begu „în termen de trei ani să întoarcă prejudiciul” cauzat tinerei.

Din vara anului 2023, Bejenari examinează și dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, episodul în care este vizată Marina Tauber.

În ianuarie 2025, Marina Tauber a părăsit R. Moldova, plecând spre Federația Rusă, acolo unde a putut fi văzută de mai multe ori la evenimente organizate de Blocul Victorie. În momentul plecării, Tauber nu avea nicio interdicție de a părăsi țara. În decembrie 2024, magistrata Olga Bejenari a respins solicitarea procurorilor de prelungire a interdicției aplicate deputatei, argumentând că aceasta are un comportament exemplar și domiciliu stabil.

Magistrata a specificat, de asemenea, că plecarea peste hotare a Marinei Tauber nu lezează interesele prioritare de luptă împotriva criminalității și că motivele invocate de avocații Marinei Tauber sunt „relevante și au prioritate”.

Bejenari a făcut parte din completul de judecată, alături Sergiu Stratan și Ana Cucerescu, care l-a trimis pe Vladimir Plahotniuc după gratii pentru 19 ani, fiind găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.