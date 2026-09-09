MAE dezminte informațiile false lansate de Federația Rusă: „Încercarea de a justifica uciderea civililor prin afirmații false este cinică și inacceptabilă”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a dezmințit informațiile false lansate de Federația Rusă în urma atacului asupra punctului de trecere Tudora-Starokazacie din noaptea de 9 septembrie. Presa de stat rusă a declarat că prin acest punct ar fi fost transportate arme către Ucraina.

„Federația Rusă a recunoscut că a vizat în mod deliberat punctul de trecere Tudora-Starokazacie și încearcă acum să justifice atacul din această noapte prin afirmații false potrivit cărora, prin acest punct, ar fi fost transportate arme către Ucraina.

Este o afirmație falsă și lipsită de orice temei. Prin teritoriul R. Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina – nici prin punctul de trecere Tudora-Starokazacie, nici prin alte puncte de frontieră. Prin aceste puncte trec oameni – familii, copii, mame și vârstnici, care circulă între cele două țări. Atacul din această noapte a provocat moartea a doi civili și rănirea altor persoane”, a declarat MAE.

Încercarea de a justifica uciderea civililor prin afirmații false privind pretinse „transporturi de arme” este cinică și inacceptabilă, a adăugat MAE.

„R. Moldova condamnă ferm acest atac și respinge categoric orice tentativă de a-l justifica prin falsuri și dezinformare”, conchide ministerul de externe al R. Moldova.

Potrivit informațiilor comunicate Poliției de Frontieră a R. Moldova de Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, în intervalul orelor 23:35 – 00:05, punctul de trecere a frontierei Starokazacie a fost atacat de o dronă, iar alte două aparate de zbor fără pilot la bord au căzut în apropierea acestuia. Aparatele de zbor au căzut pe teritoriul Ucrainei.

La ora 23:35, toate persoanele aflate în punctul de trecere au fost evacuate. Iar, în jurul orei 23:40, o patrulă mobilă a Poliției de Frontieră a auzit patru explozii și a observat lumină produsă de explozii pe teritoriul Ucrainei, pe direcția Tudora (Republica Moldova) – Starokazacie (Ucraina). În acel moment, pe teritoriul Ucrainei se înregistra alertă aeriană, notează Poliția de Frontieră într-un comunicat de presă.

Ulterior, la ora 01:45, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că, în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, două persoane civile au decedat, iar alte două au fost rănite.