MAE condamnă două noi încălcări ale spațiului aerian al R. Moldova: „Sunt inacceptabile”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că condamnă ferm cele două survolări neautorizate ale spațiului aerian al R. Moldova, înregistrate luni, 21 septembrie, în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei.

Potrivit MAE, prima încălcare a spațiului aerian a fost înregistrată în nordul țării, inclusiv în raioanele Dondușeni și Briceni.

Cea de-a doua survolare a avut loc în sud-estul R. Moldova, în zona localității Palanca, raionul Ștefan Vodă.

Ministerul califică aceste încălcări repetate drept „inacceptabile” și subliniază că acestea reprezintă o încălcare gravă a suveranității R. Moldova, generând riscuri directe pentru securitatea cetățenilor.

„R. Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității și stabilității regionale”, se arată în mesajul MAE.

La ora 00:17, sistemele de supraveghere din dotare au detectat în spațiul aerian național traversarea neautorizată a unui obiect aerian neidentificat.

Potrivit datelor, aparatul de zbor a fost observat deplasându-se din direcția localității Tribusivca, reg. Vinița, Ucraina, spre localitatea Hristovaia, segmentul transnistrean, R. Moldova, după care a fost observat deplasându-se spre nord, spre orașul Dondușeni. La ora 00:38, acesta a fost detectat deplasându-se în direcția raionului Briceni. La ora 00:44, obiectul a dispărut în proximitatea localității Tabani, raionul Briceni.

Ulterior, la ora 12:34, încă o dronă a fost detectată în spațiul aerian al R. Moldova. Acesta a părăsit, la ora 12:36, spațiul aerian național spre Ucraina, în direcția localității Bileaivka”

MAE a precizat că survolările au fost înregistrate în aceeași zi în care Ucraina a fost ținta unor atacuri masive din partea Federației Ruse.