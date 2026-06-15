Luxemburgul își reconfirmă susținerea pentru reformele și integrarea europeană a R. Moldova. Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu premierul Luc Frieden

Prim-ministrul, Alexandru Munteanu, a avut luni, 15 iunie, la Luxemburg, o întrevedere cu prim-ministrul Marelui Ducat al Luxemburgului, Luc Frieden. Discuția a avut loc în marja celei de-a doua Conferințe interguvernamentale R. Moldova – Uniunea Europeană, care va marca deschiderea negocierilor de aderare pe Clusterul 1 – „Valori fundamentale”, se arată într-un comunicat de la Guvern.

Prim-ministrul a apreciat sprijinul constant acordat de Luxemburg pentru parcursul european al R. Moldova, inclusiv în contextul lansării negocierilor de aderare, la Luxemburg, în iunie 2024.

Cei doi oficiali au discutat despre modalitățile de consolidare a dialogului politic moldo-luxemburghez, precum și a cooperării bilaterale în domeniul economic.

„Șeful Executivului de la Chișinău a subliniat interesul R. Moldova pentru atragerea a noi investiții și valorificarea oportunităților de colaborare în sectoare precum tehnologia informațiilor, energia regenerabilă, logistica, agricultura modernă”, a scris Guvernul.

Oficialii au abordat și situația regională de securitate, impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și provocările generate de amenințările hibride. În acest sens, a fost evidențiată importanța consolidării rezilienței democratice și a continuării reformelor asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE.

În context, premierul Luxemburgului, Luc Frieden, a reafirmat sprijinul ferm pentru parcursul european al R. Moldova și pentru reformele asumate de autoritățile de la Chișinău. Cei doi oficiali au reconfirmat interesul comun pentru menținerea dinamicii pozitive a relațiilor moldo-luxemburgheze și dezvoltarea cooperării bilaterale în domenii de interes reciproc.