„Lupul în haină de oi”: autoritățile americane cer ștergerea aplicației TikTok de pe App Store și Google Play

Comisia Federală de Comunicații din America (FCC) solicită eliminarea aplicației TikTok de pe App Store și Google Play, din motiv că aceasta adună informații sensibile și transmite date personale către Beijing. Despre asta a anunțat comisarul FCC Brendan Carr.

Oficialul a publicat scrisorile adresate companiilor Apple și Google. În context, el a numit TikTok-ul „un lup în haine de oaie”.

„TikTok nu vede doar videoclipurile cu dansuri ale utilizatorilor săi. Acesta colectează istoriile de căutare și de navigare, modele de apăsare a tastelor, identificatori biometrici, mesaje nefinalizate și metadate, plus colectează textul, imaginile și videoclipurile care sunt stocate în clipboard-ul dispozitivului”, a menționat Carr.

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.



It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.



I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn