Ludmila Vartic a lăsat un bilet de adio, confirmă ministra de Interne, Daniela Misail-Nichitin. Soțul, vicepreședintele raionului Hîncești, a fost audiat. Au fost deschise două procese penale

Educatoarea de la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic, care a murit pe 3 martie după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a lăsat un bilet de adio. Autoritățile susțin însă că nu vor face public conținutul mesajului, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, precizând că măsura este luată pentru a nu-i face vulnerabili pe copiii minori ai cuplului.

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu a declarat că pe aces caz au fost pornite două procese penale, scrie NewsMaker.

„Din câte cunosc, a fost realizată o expertiză medico-legală. În astfel de cazuri, este indicată dispunerea unei expertize. Nu exclud că în contextul măsurilor procesuale vor fi examinate și alte metode de expertiză suplimentare. A lăsat un bilet de adio. E prea sensibil. Sunt doi copii minori și nu cred că e cazul să facem public acel bilet”, a spus șefa MAI.

Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, acuzat de abuz, este vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și responsabil de domeniul agricol ales pe lista PAS. Organizația Teritorială PAS Hîncești a informat că astăzi, 9 martie, în cadrul ședinței extraordinare a Biroului Executiv, s-a luat decizia ca Dumitru Vartic să fie exclus din PAS și din componența Biroului Permanent al Oficiului Teritorial PAS Hîncești.

Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei.

Pe 8 martie, mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG. Tot pe 8 martie, la Teatrul de vară din Parcul orașului Hîncești, a fost ținut un moment de reculegere în memoria femeii.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje publice în memoria Ludmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

ZdG l-a telefonat de mai multe ori pe Dumitru Vartic, dar acesta nu a răspuns la apeluri. Vartic este vicepreședintele raionului Hîncești pe problemele agriculturii, ales pe lista PAS.

Nicoletta Moroșanu, Președinta Consiliului Raional Hîncești, a scris pe Facebook un mesaj în memoria Ludmilei Vartic, anunțând că cere demisia soțului ei, Dumitru Vartic – Vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești.



De asemenea, și Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, a anunțat că a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din Consiliul Raional Hîncești.

Excluderea din partid

Organizația Teritorială PAS Hîncești a informat că luni, 9 martie, în cadrul ședinței extraordinare a Biroului Executiv, s-a luat decizia ca Dumitru Vartic să fie exclus din PAS și din componența Biroului Permanent al Oficiului Teritorial PAS Hîncești. La fel, la ședința s-a luat decizia privind „revocarea sprijinului politic acordat anterior”.