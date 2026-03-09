Cazul Ludmilei Vartic: reprezentanții ANPCV au discutat cu mama victimei, iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor oferi suport copiilor rămași fără mamă

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței (ANPCV) a solicitat informații privind cazul Ludmilei Vartic de la ministerele de resort (Ministerul Afacerilor Interne, Sănătăți, Muncii și Protecției Sociale) și a sesizat Procuratura Generală. Totuși, până în acest moment, din informațiile preliminare disponibile, nu există o raportare către autorități că femeia ar fi suferit diferite forme de violență, a scris directoarea ANPCV, Viorica Țîmbalari.

Directoarea a menționat că în momentul în care cazul a devenit public, Agenția s-a autosesizat imediat și a început monitorizarea situației împreună cu instituțiile competente.

De asemenea, reprezentanții ANPCV au discutat cu mama victimei, în cadrul unei vizite la domiciliu, pentru a vedea dacă are nevoie de sprijin din partea statului. Totodată, specialiștii din cadrul Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor oferi suport copiilor rămași fără mamă.

Cazul Ludmilei Vartic a ajuns în spațiul public sâmbătă seara, pe 7 martie.

Mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei.

„Deși multe detalii încă trebuie confirmate oficial, un lucru este cert: pentru Ludmila este prea târziu, dar cazul ei trebuie să fie un semnal de alarmă pentru sutele de femei care suferă în tăcere. Este îngrijorător faptul că această tragedie a devenit rapid un instrument de luptă politică. Politizarea excesivă a subiectului distrage atenția de la problema reală: violența sistemică împotriva femeilor, care afectează societatea indiferent de apartenența politică a agresorilor. Vom monitoriza desfășurarea anchetei pentru a ne asigura că se va face dreptate Ludmilei. Noi vom rămâne mereu de partea femeilor și le vom sprijini. Noi vom continua să fim vocale ori de cât ori dreptul lor la siguranță și la o viață fără violență este încălcat”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Totodată, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu a precizat pentru ZdG că „IGP nu a fost sesizată cu nicio plângere din 2019 încoace pentru violență în familie depusă de Ludmila Vartic sau de rudele ei”. Acesta a menționat că Poliția cercetează toate circumstanțele cazului.

Educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG. Tot pe 8 martie, la Teatrul de vară din Parcul orașului Hîncești, a fost ținut un moment de reculegere în memoria femeii.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje publice în memoria Ludmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

ZdG l-a telefonat de mai multe ori pe parcursul zilei de duminică, 8 martie pe Dumitru Vartic, dar acesta nu a răspuns la apeluri. Vartic este vicepreședintele raionului Hîncești pe problemele agriculturii, ales pe lista PAS.

Nicoletta Moroșanu, Președinta Consiliului Raional Hîncești, a scris pe Facebook un mesaj în memoria Ludmilei Vartic, anunțând că cere demisia soțului ei, Dumitru Vartic – Vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești.



De asemenea, și Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, a anunțat că a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din Consiliul Raional Hîncești.