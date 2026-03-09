Cine este Dumitru Vartic, vicepreședintele raionului Hîncești, acuzat că și-ar fi abuzat soția, care ulterior s-a sinucis. Acesta a fost exclus din PAS

Dumitru Vartic, soțul educatoarei Ludmila Vartic din Hîncești, acuzat de abuz, este vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești și responsabil de domeniul agricol ales pe lista PAS. Organizația Teritorială PAS Hâncești a informat că astăzi, 9 martie, în cadrul ședinței extraordinare a Biroului Executiv, s-a luat decizia ca Dumitru Vartic să fie explus din PAS și din componența Biroului Permanent al Oficiului Teritorial PAS Hîncești.

Numirea în funcție și „mulțumesc pentru încredere” de la PAS

Dumitru Vartic a fost numit în funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional (CR) Hîncești pe domeniul agriculturii la 22 decembrie 2023, din partea PAS, după demisia din funcție a lui Iurie Păsat, fost consilier și fost deputat PAS, decedat în 2024.

Conform datelor de pe site-ul Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic are mai multe activități de bază în calitate de vicepreședinte:

Monitorizarea și coordonarea activității Direcției Agricultură și Alimentație, Serviciul Relații Funciare și Cadastru; Dirijarea procesului de elaborare și implementare a strategiilor și planurilor de dezvoltare în domeniul agroalimentar; Reprezentarea raionului în raporturile cu autoritățile publice centrale, cu persoane fizice și juridice în problemele ce țin de domeniul economic. Asigurarea securității alimentare a populației din teritoriu prin dezvoltarea eficientă a sectorului agroalimentar. Asigurarea activității comisiilor: pentru examinarea documentelor prezentate de producătorii agricoli, utilizatori de produse de uz fitosanitar și de fertilizanți pentru compensarea TVA; pentru examinarea materialelor de defrișarea plantațiilor multianuale, termenul de exploatare a cărora a expirat; pentru recensământul general agricol.

La 23 martie 2025, președintele Parlamentului și Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu posta un mesaj pe Facebook, în care transmis felicitări lui lui Iurii Levinschi pentru alegerea în funcție de președinte al Oficiului Teritorial Hîncești al PAS. La fel, Grosu a mulțumit „tuturor membrilor din Biroul Permanent Territorial. La Hîncești avem o echipă mare și unită, gata să muncească în continuare pentru a avea o țară europeană, liberă și prosperă. Succes, colegi! Să mergem înainte încrezători!”

Dumitru Vartic a redistribuit această postare și în aceeași zi a postat o fotografie cu textul: „mulțumesc pentru încredere! Mergem înainte, cu responsabilita și dedicare”.

Vicepreședintele CR Hîncești este fondatorul „Gospodăriei Ţărănești Vartic Dmitri Mihail” din satul Bozieni, raionul Hînceşti. Conform declarației de avere și interese personale, acesta este proprietarul a aproape 80 de terenuri, majoritatea dintre ele fiind agricole.

Excluderea din partid

Organizația Teritorială PAS Hâncești a informat că astăzi, 9 martie, în cadrul ședinței extraordinare a Biroului Executiv, s-a luat decizia ca Dumitru Vartic să fie explus din PAS și din componența Biroului Permanent al Oficiului Teritorial PAS Hîncești. La fel, la ședința s-a luat decizia privind „revocarea sprijinului politic acordat anterior”.

„Organizația Teritorială PAS Hîncești condamnă cu vehemență orice formă de violență împotriva doamnelor și domnișoarelor. Vom urmări cu maximă atenție ca toate circumstanțele acestui caz să fie clarificate, iar deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite. Considerăm esențial ca persoanele responsabile să răspundă în fața legii, în conformitate cu cadrul legal în vigoare”, se arată în comunicat.

Vicepreședinta Parlamentului a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic

Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, a anunțat ieri, 8 martie, că a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din partea Consiliului Raional Hîncești.

Anunțul a fost făcut după ce mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor s-au autosesizat după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS – Dumitru Vertic. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

„Tragedia femeii și a mamei din Hîncești ne îndurerează pe toți. Este cutremurător că detaliile și acuzațiile apar prea târziu pentru a ajuta sau a salva o viață. Este cutremurător și faptul că în Moldova încă se produc asemenea tragedii – când comunitatea nu reușește să acorde ajutorul vital la timp. Acum cazul este în atenția tuturor instituțiilor responsabile.

Agenția Națională pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și în Familie ANPCV Republica Moldova a transmis solicitări oficiale către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Ministerul Sănătății al Republicii Moldova, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova – inclusiv Agenția Teritorială de Asistență Socială Sud-Vest, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Primăria Municipiului Hîncești și Preturile sectoarelor Botanica și Râșcani din municipiul Chișinău, pentru a clarifica toate circumstanțele acestui caz și modul în care au intervenit instituțiile responsabile.

Am solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din partea Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din partea Consiliului Raional.

Condamnăm ferm orice formă de violență împotriva femeilor și fetelor. Vom urmări cu maximă atenție ca toate detaliile acestui caz să fie elucidate, deciziile să fie luate în baza faptelor stabilite, iar cei responsabili să răspundă cu celeritate în fața legii”, a scris Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, pe Facebook.

Educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG. Duminică, 8 martie, la Teatrul de vară din Parcul orașului Hîncești, a fost ținut un moment de reculegere în memoria femeii.

Duminică, 8 martie, Nicoletta Moroșanu, Președinta Consiliului Raional Hîncești, a scris pe Facebook un mesaj în memoria Ludmilei Vartic, anunțând că cere demisia soțului ei, Dumitru Vartic – Vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje publice în memoria Ludmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

Șeful Poliției, despre decesul Ludmilei Vartic: „Poliția nu a fost sesizată”

Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere pentru violență în familie depusă de Ludmila Vartic, soția lui Dumitru Vartic, vicepreședintele raionului Hîncești. Informația a fost oferită pentru ZdG de către Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției.



„Poliția nu a fost sesizată cu nicio plângere din 2019 încoace pentru violență în familie depusă de Ludmila Vartic sau de rudele ei”, a precizat Viorel Cernăuțeanu. Acesta a menționat că Poliția cercetează toate circumstanțele cazului.

ZdG l-a telefonat de mai multe ori pe Dumitru Vartic, dar acesta nu a răspuns la apeluri.

Reprezentanții ANPCV au discutat cu mama victimei, iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor oferi suport copiilor rămași fără mamă

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței (ANPCV) a anunțat că a solicitat informații privind cazul Ludmilei Vartic de la ministerele de resort (Ministerul Afacerilor Interne, Sănătăți, Muncii și Protecției Sociale) și a sesizat Procuratura Generală.

„Totuși, până în acest moment, din informațiile preliminare disponibile, nu există o raportare către autorități că femeia ar fi suferit diferite forme de violență”, a scris directoarea ANPCV, Viorica Țîmbalari.

Directoarea a menționat că în momentul în care cazul a devenit public, Agenția s-a autosesizat imediat și a început monitorizarea situației împreună cu instituțiile competente.

De asemenea, reprezentanții ANPCV au discutat cu mama victimei, în cadrul unei vizite la domiciliu, pentru a vedea dacă are nevoie de sprijin din partea statului. Totodată, specialiștii din cadrul Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor oferi suport copiilor rămași fără mamă.