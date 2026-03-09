Cazul Ludmilei Vartic: Familia nu s-a aflat anterior în evidența autorităților ca familie aflată în situație de risc. Detalii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Specialiștii din asistența socială sunt implicați în gestionarea cazului Ludmilei Vartic, iar copiii acesteia sunt monitorizați de autoritățile competente, pentru a se asigura că primesc protecția și sprijinul necesar în această perioadă, a anunțat luni, 9 martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Totodată, instituția precizează că familia nu s-a aflat anterior în evidența autorităților ca familie aflată în situație de risc.

„Ministerul îndeamnă toate femeile și fetele care se confruntă cu situații de violență sau se simt în pericol să apeleze la Serviciul Telefonul de Încredere pentru Femei și Fete – 0 8008 8008, serviciu finanțat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Apelurile sunt gratuite, confidențiale și anonime, disponibile non-stop pe întreg teritoriul Republicii Moldova, atât de pe telefonia fixă, cât și mobilă. Victimele pot primi sprijin emoțional, consiliere psihologică și îndrumare juridică, iar specialiștii serviciului pot face referire și către adăposturile pentru victimele violenței în familie, unde femeile pot beneficia de cazare sigură, suport psihosocial și asistență juridică de urgență”, a îndemnat Ministerul.

De asemenea, reprezentanții Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței (ANPCV) au anunțat că au discutat cu mama Ludmilei, în cadrul unei vizite la domiciliu, pentru a vedea dacă are nevoie de sprijin din partea statului.

Totodată, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu a precizat pentru ZdG că „IGP nu a fost sesizată cu nicio plângere din 2019 încoace pentru violență în familie depusă de Ludmila Vartic sau de rudele ei”. Acesta a menționat că Poliția cercetează toate circumstanțele cazului.

Cazul Ludmilei Vartic a ajuns în spațiul public sâmbătă seara, pe 7 martie.

Pe 8 martie, mai multe organizații care luptă împotriva violenței asupra femeilor au venit cu mesaje de alarmă după moartea Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești pe lista PAS, care ar fi fost victima abuzului partenerului ei. „Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul al unui abuz continuu, umilință și control”, a scris Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hîncești, Ludmila Vartic a murit marți, 3 martie 2026, după ce s-a aruncat de la etajul unui bloc de locuit din Chișinău, a confirmat Poliția pentru ZdG. Tot pe 8 martie, la Teatrul de vară din Parcul orașului Hîncești, a fost ținut un moment de reculegere în memoria femeii.

Despre moartea femeii s-a aflat mai târziu în spațiul public, iar mai multe persoane au venit cu mesaje publice în memoria Ludmilei Vartic, menționând despre abuzul la care ar fi fost supusă.

ZdG l-a telefonat de mai multe ori pe parcursul zilei de duminică, 8 martie pe Dumitru Vartic, dar acesta nu a răspuns la apeluri. Vartic este vicepreședintele raionului Hîncești pe problemele agriculturii, ales pe lista PAS.

Nicoletta Moroșanu, Președinta Consiliului Raional Hîncești, a scris pe Facebook un mesaj în memoria Ludmilei Vartic, anunțând că cere demisia soțului ei, Dumitru Vartic – Vicepreședintelui Consiliului Raional Hîncești.



De asemenea, și Doina Gherman, vicepreședinta Parlamentului, a anunțat că a solicitat demisia din funcțiile politice și de demnitate publică ale lui Dumitru Vartic, atât din Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și din Consiliul Raional Hîncești.

Excluderea din partid

Astfel, Organizația Teritorială PAS Hîncești a informat că luni, 9 martie, în cadrul ședinței extraordinare a Biroului Executiv, s-a luat decizia ca Dumitru Vartic să fie exclus din PAS și din componența Biroului Permanent al Oficiului Teritorial PAS Hîncești. La fel, la ședința s-a luat decizia privind „revocarea sprijinului politic acordat anterior”.