Locuitorii din Coșnița, chemați la referendum privind exploatarea resurselor minerale: peste 5100 de buletine de vot, pregătite de CEC

Pentru referendumul local din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, Comisia Electorală Centrală (CEC) va tipări 5158 buletine de vot. Din tirajul total, 4708 buletine de vot vor fi tipărite în limba română și 450 în limba rusă, anunță vineri, 19 iunie, CEC.

Buletinele de vot vor avea culoarea albastru pastel rece. Lățimea unui buletin de vot este de 16 cm, iar lungimea 12 cm. Costul unui buletin de vot este de 1,86 de lei, iar valoarea totală a tirajului este de 9593,88 de lei.

Referendumul local în comuna Coșnița, raionul Dubăsari va avea loc în această duminică, 21 iunie 2026.

Referendumul local a fost inițiat în vederea consultării cetățenilor asupra subiectului ce vizează schimbarea destinației unor terenuri din extravilanul localității.

În acest sens, Consiliul comunal Coșnița a formulat următoarea întrebare ce va fi supusă votului: „Susțineți interzicerea schimbării destinației terenurilor din limitele administrative ale comunei Coșnița în scopul exploatării resurselor minerale pe o distanță mai mică de 1,2 km de la hotarul intravilanului satelor Coșnița și Pohrebea?”. Opțiunile de răspuns vor fi: „DA” și „NU”.

Ziarul de Gardă a scris că două terenuri agricole din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, cu o suprafață totală de 10,6 de hectare, urmează să fie transformate în zone pentru extracții miniere. Lucrările de decopertare a stratului fertil al solului ar urma să fie realizate de compania SRL „Bond-cons”, înființată în 2016 de actualul director al „Metalferos”, Petru Bondari, fost lider al Organizaţiei Teritoriale PAS de la Dubăsari, dar care în prezent nu mai este administrator al firmei. SRL „Bond-cons” deține terenurile, unul în proprietate din 2020, altul în arendă din 2024.

Adoptarea unei decizii pe marginea proiectului a fost însă amânată, până la organizarea unei adunări a satului, în urma unor critici venite din partea locuitorilor, care acuză lipsă de transparență decizională. De cealaltă parte, primarul comunei Coșnița declară că „totul s-a desfășurat în mod public, legal și transparent”.

Localnicii susțin că terenurile se află la intrarea în sat, în apropierea unor zone locuite sau în curs de construcție, iar activitățile exploatare i-ar putea afecta direct. Aceștia au lansat o petiție online prin care cer autorităților să revizuiască proiectul. Petiția a strâns până pe 26 octombrie 2025 peste 400 de semnături.

Pe 16 iunie, ZdG a relatat că deși activitatea carierei de nisip și pietriș „Coșnița II” este contestată în instanța de judecată, iar duminică, 21 iunie, la Coșnița urmează să se desfășoare un referendum, inițiat de comunitatea locală, privind legalitatea actelor ce permit exploatarea unei noi cariere la o distanță mică de casele oamenilor, acum câteva zile, compania „Bond-Cons” SRL a început activitatea în zonă. „În apropierea satului, mai sunt cariere, dar acestea au respectat distanța, mai mare de un kilometru, de la locurile de trai ale sătenilor”, spune Victor Aslanov, reprezentant al Grupului de inițiativă civică „Coșnița Curată”.

Semnatarii unei petiții publice solicită suspendarea imediată a tuturor lucrărilor, procedurilor, acordurilor și contractelor dintre autoritățile statului și „Bond-Cons” SRL privind proiectul „Coșnița II”; suspendarea oricăror decizii privind schimbarea destinației terenurilor până la pronunțarea unei hotărâri judiciare definitive și desfășurarea referendumului local stabilit pentru data de 21 iunie 2026; verificarea legalității tuturor actelor, avizelor și expertizelor emise; investigarea presupuselor falsuri privind distanțele reale față de satul Coșnița și râul Nistru; investigarea conflictelor de interese și a influențării procesului decizional la nivel local; examinarea legalității acțiunilor administrației publice locale și ale consilierilor locali implicați; protejarea dreptului locuitorilor la sănătate, la un mediu sigur și la o administrație transparentă.