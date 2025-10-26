DOC Scandal la Coșnița. Mai mulți localnici se opun deschiderii unei cariere de nisip și prundiș. Compania care ar urma să execute lucrările, fondată în 2016 de directorul „Metalferos”, fost lider PAS de la Dubăsari. Cine conduce acum firma

Două terenuri agricole din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, cu o suprafață totală de 10,6 de hectare, urmează să fie transformate în zone pentru extracții miniere. Lucrările de decopertare a stratului fertil al solului ar urma să fie realizate de compania SRL „Bond-cons”, înființată în 2016 de actualul director al „Metalferos”, Petru Bondari, fost lider al Organizaţiei Teritoriale PAS de la Dubăsari, dar care în prezent nu mai este administrator al firmei. SRL „Bond-cons” deține terenurile, unul în proprietate din 2020, altul în arendă din 2024.

Inițiativa de schimbare a destinației acestor terenuri aparține Consiliului local Coșnița, însă adoptarea unei decizii a fost amânată, până la organizarea unei adunări a satului, în urma unor critici venite din partea locuitorilor, care acuză lipsă de transparență decizională. De cealaltă parte, primarul comunei Coșnița declară că „totul s-a desfășurat în mod public, legal și transparent”.

Localnicii susțin că terenurile se află la intrarea în sat, în apropierea unor zone locuite sau în curs de construcție, iar activitățile exploatare i-ar putea afecta direct. Aceștia au lansat o petiție online prin care cer autorităților să revizuiască proiectul. Petiția a strâns până pe 26 octombrie peste 400 de semnături.

„Noi, locuitorii comunei Coșnița și cetățenii din zonele învecinate, protestăm împotriva proiectului de decizie nr. 6/12 (2025) propus de Consiliul local Coșnița, prin care se intenționează schimbarea destinației a 10,6225 ha de terenuri agricole și transformarea lor în terenuri pentru exploatare de nisip-prundiș în zona intravilanului.

Solicităm autorităților:

Să revizuiască și să respingă acest proiect de decizie privind schimbarea destinației terenurilor pentru exploatare de nisip; Să asigure consultare reală și transparentă cu locuitorii afectați înainte de astfel de decizii; Să protejeze terenurile agricole și dreptul la un mediu sănătos pentru comunitatea Coșnița”, se spune în petiție.

Unul dintre terenuri, cumpărat în 2020 de firma „Bond-cons” SRL

Conform datelor cadastrale consultate de ZdG, unul dintre terenuri are o suprafață de 5,6225 hectare. Firma „Bond-cons” SRL a obținut dreptul de arendă asupra terenului extravilan în octombrie 2024, printr-un contract de arendă, valabil până în 2034.

Celălalt teren, cu o suprafață de 5 hectare, a intrat în posesia companiei în ianuarie 2020, printr-un contract de vânzare-cumpărare, iar scopul utilizării acestuia este producția agricolă.

Firma care ar urma să execute lucrările, fondată în 2016 de actualul director al S.A. „Metalferos”

Conform informațiilor publice, firma „Bond-cons” SRL este deținută de compania „Veradi Cons” SRL, înregistrată în noiembrie 2024, funcția de administratoare fiind deținută de Veronica Kanat.

Compania „Bond-cons” SRL a fost însă fondată în ianuarie 2016 de Petru Bondari, actualul director al S.A. „Metalferos”, întreprindere de vârf în domeniul colectării, comercializării și exportului de deșeuri reciclabile. Petru Bondari a fost lider al Organizaţiei Teritoriale PAS de la Dubăsari şi ex-consilier raional Dubăsari. Într-un CV de-al său, acesta menționează că a condus firma din 2016 până în 2020.

Funcția de administrator al companiei a fost deținută de-a lungul timpului și de fratele său, Mihail Bondari, consilier local al comunei Coșnița tot de pe listele PAS. Acesta a menționat pentru ZdG că a fost administrator al companiei din 2020 până în 2024, fiind și acționar al firmei.

Sursa foto: Mihail Bondari/ Facebook

„După ce noi am vândut compania, eu nu știu când dumnealor m-a schimbat din (funcția de administrator, n.r.)”, a precizat consilierul local.

Firma își are adresa juridică la Pohrebea, Dubăsari, având ca activitate principală comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate. În 2024, compania a înregistrat un profit net de 68 880 de lei, având doar doi angajați. În prezent, firma este administrată de Tudor Gurițanu, care conduce mai multe firme specializate în construcții și agricultură.

Localnicii acuză lipsă de transparență decizională. Primarul comunei: „Nimic nu a fost ascuns”

În ultima perioadă, mai mulți locuitori din Coșnița, Dubăsari, au scris inclusiv într-un grup public de pe Facebook că procesul de schimbare a categoriei de destinație a celor două terenuri nu ar fi unul transparent. În replică, primarul comunei Coșnița, Alexandru Grigoraș, ales pe listele PSRM, susține că „nimic nu s-a făcut pe ascuns” și că „toate documentele și procesele-verbale sunt publice”.

Sursa foto: Alexandru Grigoraș/ Facebook

„(…) Toate etapele procedurii – de la depunerea raportului de evaluare a impactului asupra mediului până la consultările publice și ședința consiliului – au fost anunțate conform legii. Anunțurile au fost publicate pe pagina web oficială ale Agenției de Mediu, ale Primăriei Coșnița, grupul viber „Primăria Coșnița”, precum și pe panourile informative din localitate. Cetățenii au avut posibilitatea să participe, să adreseze întrebări și să consulte documentele oficiale.

Audierea publică din 17 iulie 2025 s-a desfășurat în incinta Primăriei Coșnița, în prezența reprezentanților Agenției de Mediu, a companiei „Bond-Cons” S.R.L., a experților de la „Ecologie-Expert” S.R.L. și locuitori ai satului. Evenimentul a fost public și deschis tuturor, iar discuțiile s-au purtat liber, pe bază de întrebări și clarificări. Toate cele discutate au fost consemnate într-un proces-verbal oficial, semnat de părțile participante. Ulterior, subiectul proiectului „Coșnița II” a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Consiliului local Coșnița, în temeiul cererii parvenite în adresa APL. Astfel, în cadrul ședinței, la propunerea consilierilor, s-a decis scoaterea de pe ordinea de zi a acestui subiect, cu organizarea ulterioară a Adunării Generale a Satului, astfel încât fiecare locuitor să poată fi informat și consultat direct. Toți locuitorii sunt invitați să participe, să întrebe, să se informeze și să decidă împreună în mod deschis. Consiliul Local și Primăria Coșniței respectă legea, respectă oamenii și își asumă responsabilitatea pentru fiecare decizie (…)”, a spus primarul într-o postare pe Facebook, fără a menționa când mai exact a avut loc ședința Consiliului local Coșnița.

Potrivit lui Alexandru Grigoraș, inițiativa ar urma să fie discutată în cadrul unei adunări a satului duminică, 26 octombrie, programată pentru ora 13:00.

Locuitorii, nemulțumiți de „Coșnița II”: „Lumea este categoric împotrivă”

Angela Coliba, locatară a comunei Coșnița, a afirmat într-o discuție cu ZdG că terenurile care urmează să fie transformate în extracții miniere se află la doar câteva sute de metri de unele case, iar drumurile ar putea avea de suferit în urma lucrărilor.

„(…) Este pericol în acea zonă, acolo este pământ înalt, iar noi suntem înconjurați de Nistru. Dacă are loc un cutremur de pământ, nimeni nu ne garantează că satul nostru nu se duce în Nistru. Sunt terenuri spre Doroțcaia, acolo la fel sunt cariere și sunt gropi foarte mari (…). Pe noi ne indignează că va fi zgomot și praf în apropierea caselor. Drumuri bune n-o să mai avem acolo. Nimeni nu se spune concret ce consecințe vor fi. Lumea este categoric împotrivă”, afirmă Coliba.

Femeia susține că în sat se vehiculează că proiectul „Coșnița II” ar fi fost deja aprobat în ședința Consiliului local din 13 octombrie și că adunarea satului s-ar face „doar de ochii lumii”. Primarul Alexandru Grigoraș respinge însă declarațiile.

„Informația este falsă. Inițiativa n-a fost pusă nici pe ordinea de zi. A fost pusă doar la comisia de specialitate și scoasă de pe ordinea de zi, pentru a organiza adunarea satului și ca proiectul să fie consultat (…). Eu vreau să văd (în cadrul adunării satului, n.r.) ce vor spune locuitorii. Nu sunt informați. Sunt locuitor al comunei Coșnița și le-am spus să vină pe 26 octombrie să fie informații mai detaliat – care este procedura și de când s-a început. Cumva mă critică că eu am vândut pământurile, dar asta nu este de acum (…). Toate documentele sunt la Primărie (…)”, a declarat Alexandru Grigoraș pentru ZdG.

Sergiu Pantavi, fost vicecomisar de poliție, în prezent pensionar, susține că „tot satul este împotriva” deschiderii carierei, argumentând că există riscul alunecărilor de teren.

„Vor să efectueze săpături mai adânci decât nivelul râului Nistru (…). O să strice drumurile din sat. Ele au fost renovate, dar atunci când vor veni mașinile de mare tonaj, o să le distrugă complet. Acolo sunt case la nici 800 de metri, iar când vor începe lucrările de extragere, casele vor fi afectate (…). Tot noi, localnicii, o să avem de suferit. Tot satul este împotrivă. Când se făcea dig la Nistru, voiau să ia pământ de aici, dar categoric nu s-a permis pentru ca să nu strice digul pentru protecția satului. A mai fost o carieră la ferma de porci și acolo a fost stricat traseul, dar și linia de înaltă tensiune, iar satul n-a câștigat nimic de pe urma ei”, afirmă bărbatul.

Un localnic acuză „o înțelegere” între consilierii locali

Un localnic, care a cerut să-i fie asigurat anonimatul, consideră, într-o discuție cu ZdG, că între anumiți consilieri ai PSRM, PAS și primarul comunei ar fi existat „o înțelegere”. Totuși, acesta nu a precizat despre ce „înțelegere” ar fi vorba și nu a prezentat dovezi în acest sens. Persoana susține că deschiderea carierei nu va aduce „niciun beneficiu real comunității”.

„Pe site-ul primăriei și azi (22 octombrie, n.r.) apare doar anunțul din 9 octombrie, unde scrie că ședința va fi pe 16 octombrie. În realitate, ședința s-a ținut pe 13, dar asta se vede doar pe site-ul actelocale.gov.md, unde a fost publicat un anunț pe 6 octombrie — un site pe care oamenii din sat nici nu-l cunosc. Tot atunci, pe 6 octombrie, a apărut și proiectul de decizie privind terenurile pentru „Bond Cons”, însă în anunțul de pe site-ul Primăriei din 9 octombrie proiectul nu a fost publicat. Se vede clar că s-a făcut intenționat, ca lumea să nu afle din timp. Mai mult, consilierul Mihail Bondari, din PAS, este fost administrator și acționar cu 50% la „Bond Cons”, iar pe mai multe acte legate de carieră apare chiar semnătura lui. În Consiliu, majoritatea o are PSRM-ul, așa că fără o înțelegere între ei, subiectul ăsta nici n-ar fi ajuns pe ordinea de zi. Toate aceste lucruri puse cap la cap arată că s-a lucrat la comun, în interesul companiei, nu al satului. La toate acestea se adaugă și faptul că ședința a fost programată exact în perioada când viceprimarul era plecat peste hotare (…)”, a declarat un localnic pentru ZdG, sub protecția anonimatului.

Într-un comentariu pentru ZdG, primarul Alexandru Grigoraș a spus că n-a avut „nicio înțelegere cu cineva”.

„Eu lucrez conform legii (…). În luna martie, Agenția de Mediu mi-a expediat o scrisoare și m-au întrebat despre carieră. Tot în luna martie, am expediat un răspuns în care am vorbit despre impactul negativ asupra satului și că sunt împotriva proiectului (…)”, susține primarul.

Și Mihail Bondari, consilier local al comunei Coșnița de pe listele PAS, respinge acuzațiile.

„Nu este adevărat, pentru că eu am vândut această companie cu un an în urmă și nu mai am nicio legătură cu firma. Da, a fost inițiat un proiect al cărui scop principal este eliminarea gunoiștii de la intrarea în satul Coșnița. Au apărut diverse acuzații, minciuni și informații false, care nu reflectă realitatea (…). Așa cum am spus, obiectivul principal este lichidarea gunoiștii. Acum patru ani, aceasta ocupa aproximativ un hectar, dar s-a extins la peste patru hectare, adică mai așteptăm patru ani gunoiștea se va întinde pe 10 ha (…)”, a afirmat Mihai Bondari pentru ZdG.

Pe 12 octombrie, Bondari a venit și cu o postare pe Facebook în care răspuns unor acuzații legate de proiectul „Coșnița II”.