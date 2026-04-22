Locuitorii din Bălți și Ștefan-Vodă vor plăti noi tarife pentru apă și canalizare, anunță ANRE

Pe 22 aprilie 2026, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat ședința publică în cadrul căreia au fost ajustate tarifele și cheltuielile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Bălți și Ștefan-Vodă.

În cadrul ședinței, ANRE a aprobat tariful pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă prestat de Î.M. Regia „Apă-Canal Bălți”, aflată în procedură de restructurare.

Tariful a fost stabilit în mărime de 27,40 lei/m³, fiind cu 0,44 lei/m³ mai mare față de tariful în vigoare.

„Ajustarea a fost realizată în baza analizei detaliate a costurilor, fiind acceptate doar cheltuielile justificate și strict necesare pentru desfășurarea activității reglementate”, menționează ANRE.

Urmare a analizei și calculelor efectuate, Consiliul de administrație al ANRE a aprobat tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare prestate de Î.M. „Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă.

Tariful pentru alimentarea cu apă potabilă a fost stabilit la 37,71 lei/m³, cu 5,47 lei/m³ mai mare decât cel în vigoare.

Tariful pentru serviciul de canalizare – la 31,32 lei/m³, cu 2,95 lei/m³ mai mare față de nivelul actual.

Conform ANRE, în contextul menținerii tarifelor diferențiate pe categorii de consumatori, pentru anul 2026 au fost aprobate următoarele tarife pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă:

pentru consumatorii casnici – 36,19 lei/m³, în creștere cu 5,90 lei/m³ față de tariful în vigoare, iar pentru consumatorii noncasnici – 48,74 lei/m³, la nivelul tarifului existent.

„Deciziile reflectă ajustări bazate pe parametri tehnico-economici actualizați și pe necesitatea asigurării sustenabilității serviciului, menținând în același timp controlul asupra costurilor incluse în tarif”, precizează ANRE.

În aceeași ședință, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat cheltuielile de bază pentru anul 2026 ale S.R.L. „Gospodăria Comunală Rîșcani”, în valoare totală de 9,7 milioane de lei.