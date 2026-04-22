Mai multe campionate școlare sportive și noi complexuri sportive: Guvernul a aprobat Programul de implementare a Strategiei „Sport 2030” 

În R. Moldova vor fi construite și modernizate cel puțin 10 complexuri sportive multifuncționale până în anul 2028. Totodată, va fi majorată susținerea financiară pentru federațiile sportive naționale. Acestea sunt câteva dintre principalele prevederi ale Programului de implementare a Strategiei de dezvoltare „Sport 2030” pentru anii 2026-2028, aprobat miercuri, 22 aprilie, de Guvern, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Programul are ca obiective modernizarea infrastructurii sportive, susținerea performanței, îmbunătățirea formării cadrelor didactice și stimularea practicării sportului de masă.

„Vom promova sportul în școli – 50 de terenuri sportive vor fi construite, vom extinde numărul de campionate școlare la diferite probe sportive raionale și naționale, cu 3-5 campionate, și ne dorim o creștere a numărului de copii înmatriculați în școlile sportive – cu 20%, o creștere de la 6 mii la 10 mii a numărului de sportivi legitimați, precum și sporirea numărului evenimentelor sportive de masă organizate”, a spus Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Unul dintre principalele obiective vizează consolidarea centrelor de pregătire pentru loturile naționale, inclusiv amenajarea stațiilor de control antidoping și implementarea unor mecanisme moderne de monitorizare a traseului profesional al sportivilor.

În ceea ce privește sportul de performanță, va fi majorată susținerea financiară pentru federațiile sportive naționale. Totodată, sunt incluse acțiuni dedicate dezvoltării resurselor umane, prin programe de formare continuă pentru antrenori, profesori, arbitri, psihologi și alți specialiști din domeniu, precum și prin consolidarea serviciilor medicale sportive.

„Implementarea măsurilor prevăzute în Program va contribui la îmbunătățirea performanțelor sportive ale R.Moldova la nivel național și internațional. Totodată, va fi stimulată practicarea activităților sportive pe larg, inclusiv prin creșterea numărului de evenimente şi acțiuni cu caracter sportiv”, se arată în comunicatul MEC.