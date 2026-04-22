O școală devine centru social, iar două colegii își schimbă statutul: MEC a anunțat schimbări în învățământul profesional tehnic

O școală profesională din Chișinău va deveni centru social, un colegiu din Strășeni va fi reorganizat, iar un colegiu din capitală va fi redenumit. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță o serie de schimbări în rețeaua învățământului profesional tehnic, potrivit unui comunicat.

Din școală profesională în centru multifuncțional de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități

Cea mai importantă modificare se referă la Școala Profesională nr. 11 din Chișinău, care va fi transformată într-un centru multifuncțional de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități. Instituția își va schimba misiunea – de la formare profesională la furnizarea de servicii sociale integrate.

„În prezent, Școala Profesională nr. 11 funcționează parțial ca un centru de zi pentru copiii cu dizabilități mintale severe, pentru care parcursul în învățământul profesional tehnic este dificil. Totodată, instituția oferă servicii educaționale pentru copiii cu dizabilități de vedere și auz, dar și pentru cei fără cerințe educaționale speciale. Viziunea este dezvoltarea unor servicii adaptate nevoilor reale ale copiilor cu dizabilități mintale severe, într-un format apropiat de cel al unui centru de zi – de care există o nevoie majoră la nivel național. În același timp, copiii fără CES vor putea urma studii competitive, iar cei cu dizabilități de vedere și auz vor beneficia de sprijin specializat”, a menționat Liudmila Stihi, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

Noul centru va deveni funcțional din iulie 2027 și va avea o capacitate de aproximativ 70 de beneficiari: un centru de zi pentru 50 de persoane și servicii „respiro” pentru 20 de beneficiari – sprijin temporar care oferă îngrijire persoanelor cu dizabilități și timp de respiro familiilor.

Potrivit MEC, schimbările nu vor influența procesul educațional al elevilor. În prezent, în instituție învăță 117 elevi (60 în anul I și 57 în anul II), în cadrul a cinci programe de formare profesională.

Ministerul subliniază că absolvenții treptei gimnaziale cu cerințe educaționale speciale asociate cu dizabilitate nu vor fi afectați, iar dreptul lor la studii este garantat. Începând cu admiterea din 2026, aceștia vor fi orientați către alte instituții de învățământ profesional tehnic din Chișinău și din țară, unde vor putea urma programe adaptate – de la bucătar/bucătăreasă până la operator/operatoare IT sau cusător/cusătoreasă.

„Pentru a asigura accesul și instruirea adecvată, MEC va implementa măsuri de adaptare a infrastructurii educaționale, de dezvoltare a materialor didactice corespunzătoare și de formare a cadrelor didactice”, se arată în comunicat.

Totodată, a fost elaborat un plan de integrare a elevilor cu diferite tipuri de dizabilitate care vor dori să urmeze o meserie:

elevii cu deficiențe de vedere vor fi integrați în instituții accesibilizate, dotate cu tehnologii asistive;

elevii cu dizabilități fizice vor beneficia de infrastructură adaptată;

cei cu dificultăți de învățare vor studia într-un mediu adaptat;

elevii cu tulburări emoționale vor fi orientați către programe cu sprijin psihopedagogic.

Cadrele didactice din Școala Profesională 11 vor fi transferate către alte instituții de învățământ profesional tehnic unde vor fi înmatriculați elevii.

Colegiul de Inginerie din Strășeni, reorganizat prin absorbție

Cu referire la Colegiul de Inginerie din Strășeni, Liudmila Stihi a menționat că instituția va fi reorganizată prin absorbția de către Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, în contextul scăderii numărului de elevi și al unei oferte educaționale limitate.

La 1 octombrie 2025, colegiul avea doar 40 de elevi la două programe (Mecatronică și Utilaj tehnologic industrial) și 35 de angajați, inclusiv 12 cadre didactice.

Reorganizarea nu va afecta elevii actuali sau viitorii candidați, deoarece programele și echipamentele vor fi preluate integral de Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. La moment această instituție oferă 18 programe de formare profesională în domeniile energeticii, electronicii și TIC.

Colegiul „Alexei Mateevici” va fi redenumit

Totodată, Colegiul „Alexei Mateevici” din Chișinău va fi redenumit Centru de Excelență în Pedagogie „Alexei Mateevici”, ca recunoaștere a rolului important al acestuia în formarea cadrelor didactice. În ultimii ani, în infrastructură instituției și în dotări au fost investiți peste 19 milioane de lei.

„Începând cu 2021, instituția a beneficiat de un amplu proces de modernizare: infrastructură educațională reabilitată, laboratoare și ateliere dotate, condiții de studii îmbunătățite. Ca urmare, instituția dispune de o bază materială modernă și de capacități extinse de instruire practică, oferind condiții mai bune pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice. Redenumirea în „Centru de Excelență” reflectă nivelul avansat de dezvoltare și poziționarea instituției ca reper în pregătirea pedagogică”, explică MEC.

În prezent, rețeaua instituțiilor de învățământ profesional tehnic numără 81 de instituții.