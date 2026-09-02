LIVE TEXT Zelenski a anunțat un nou sistem de alertă aeriană, după mai multe zile de atacuri consecutive. Război în Ucraina, ziua 1652

UPDATE 21:47 Ucraina va modifica modul de funcționare al alertelor de atac aerian, pe fondul atacurilor neîncetate cu drone rusești asupra Kievului, care se desfășoară pentru a șaptea zi consecutivă, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 2 septembrie.

În prezent, se utilizează o singură alertă de atac aerian pentru orice tip de amenințare aeriană dintr-o anumită regiune.

Conform noului plan, alertele vor fi împărțite în niveluri roșu și galben. Nivelul galben corespunde dronelor care se apropie, în timp ce nivelul roșu indică amenințări din partea rachetelor, inclusiv a rachetelor balistice, și a atacurilor combinate de amploare, potrivit lui Zelenski.

Pentru fiecare nivel de amenințare, sirenele de alertă aeriană vor emite un semnal diferit. Avertismentele ar trebui, de asemenea, să fie mai localizate în funcție de zona amenințării, a adăugat Zelenski.

Măsurile au scopul de a oferi populației din Ucraina o mai mare previzibilitate și îndrumări mai clare cu privire la modul de reacție la diferite amenințări, a declarat Zelenski.

Rusia a atacat capitala ucraineană cu drone și rachete într-un baraj neîncetat timp de șapte zile consecutive. Alerte de raid aerian răsună pe tot parcursul zilei și al nopții, iar atacurile rusești au afectat grav locuitorii, scrie presa locală.

În timpul unei alerte galbene, transportul public din Kiev va fi modificat, dar nu va fi suspendat, unele linii de metrou funcționând parțial sau integral, iar restricțiile privind ora de stingere vor fi, de asemenea, revizuite, potrivit lui Zelenski.

UPDATE 19:40 Treisprezece persoane au fost rănite în urma unui nou atac rus asupra Kievului.

„De aproape o săptămână, inamicul terorizează capitala. Astăzi, mai multe cartiere din Kiev au fost din nou ținta atacurilor”, au anunțat pompierii.

În prezent, în cartierul Holosiivskii, echipele de intervenție au stins un incendiu izbucnit într-un depozit, precum și flăcările care au cuprins trei camioane parcate.

UPDATE 19:25 În orașul Dnipro, în urma unui atac rusesc, 2 persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite, conform salvatorilor.

Au fost avariate depozite de alimente, iar 2 autoturisme au luat foc.

UPDATE 13:18 În dimineața zilei de 2 septembrie, atacurile rusești au provocat întreruperi de energie electrică în cinci regiuni ale Ucrainei, situația din regiunea Odesa fiind cea mai gravă.

„În timpul nopții, inamicul a efectuat un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice din regiunea Odesa. Situația din această regiune este în prezent cea mai gravă. Lucrările de reparații urgente au început imediat ce situația de securitate a permis acest lucru”, a anunțat compania națională de energie electrică „Ukrenergo”.

De asemenea, au fost înregistrate noi întreruperi de energie electrică în regiunile Sumî, Harkiv, Cernihiv și Herson. Angajații companiilor de furnizare a energiei electrice au început lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică.

UPDATE 13:00 În jurul orei 09:10, forțele ruse au lovit cu o dronă o mașină civilă în raionul Dniprovski din Herson, anunță Administrația Militară Regională Herson.

„În urma atacului, au fost răniți o femeie și un bărbat în vârstă de 68 de ani. Aceștia au suferit traumatisme provocate de explozie și plăgi provocate de schije. Ambele persoane au fost spitalizate”, a precizat Administrația.

UPDATE 12:01 Două persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra regiunii Kiev, în dimineața zilei de 2 septembrie. Anunțul a fost făcut de către șeful Administrației militare regionale Kiev, Timur Tkacenko.

În Bucea, un bărbat a suferit o plagă provocată de schije la coapsă.

În raionul Brovarî, o femeie a suferit răni provocate de schije la braț și umăr.

Aceștia primesc îngrijirile medicale necesare.

UPDATE 08:40 În noaptea de marți spre miercuri, 1-2 septembrie, forțele ruse au lansat un atac asupra regiunii Odesa. Conform autorităților militare ucrainene, opt persoane au fost rănite, inclusiv un copil.

De asemenea, infrastructura a fost avariată, iar mai multe case au fost distruse.

„(…) Potrivit informațiilor de până acum, opt persoane au fost rănite, printre care și un copil. Două persoane au fost spitalizate. A fost avariată o clădire rezidențială cu 24 de etaje. La câteva etaje, apartamentele au fost distruse. În clădirile din apropiere au fost sparte geamurile. Au fost avariate și automobile. De asemenea, au fost distruse clădiri de birouri și două instituții de învățământ.

Specialiștii continuă să evalueze consecințele atacului în mai multe sectoare ale orașului. La fața locului lucrează serviciile operative și cele comunale. Energeticienii încearcă să restabilească cât mai rapid alimentarea cu energie electrică. Pentru locuitori au fost deschise centre operative, unde aceștia pot primi ajutorul necesar”, a anunțat Serhii Lisak, șeful Administrației militare a orașului Odesa.