LIVE TEXT Atacurile rusești au provocat moartea a cel puțin 12 persoane în Kiev și în suburbiile orașului, printre care 6 angajați ai căilor ferate. Război în Ucraina, ziua 1651

UPDATE 22:00 Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte 21 rănite în Kiev și în regiunea înconjurătoare în noaptea de 1 septembrie, când Rusia a lansat un atac cu rachete balistice pe fondul unui baraj de drone care a țintit capitala timp de câteva zile, conform Kyiv Independent.

Autoritățile au raportat că cel puțin opt persoane au fost ucise și alte opt rănite în capitală, în timp ce patru persoane au fost ucise și 13 rănite în regiunea Kiev.

Șase dintre cei uciși erau angajați ai Căilor Ferate Ucrainene, care au murit atunci când o rachetă balistică a lovit un „depozit și alte instalații feroviare”, a declarat Oleksandr Pertsovskyi, președintele consiliului de administrație al Căilor Ferate Ucrainene, într-o postare pe rețelele sociale.

În orașul Brovary, la est de Kiev, cel puțin patru persoane au fost ucise și 13 rănite în atacul din timpul nopții. Opt dintre răniți se aflau într-o clădire rezidențială cu cinci etaje care a fost grav avariată.

Regiunile Kiev și Odesa au fost țintele principale, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Rusia a lansat rachete balistice și de croazieră, precum și 218 de drone, dintre care aproximativ o treime erau propulsate cu reacție.

UPDATE 15:30 În Kiev, trei persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc în cartierul Podil.

Bombardamentul rusesc a provocat avarii și distrugeri la un bloc de locuințe de 16 etaje, între etajele 13 și 16, precum și un incendiu la etajul 14, care s-a extins la etajul 15. Incendiul a fost stins de pompieri.

Din clădirea plină de fum, echipele de salvare au evacuat 7 persoane.

UDPATE 15:25 Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au doborât sau neutralizat 199 de ținte în timpul atacurilor aeriene lansate de Rusia în noaptea de 1 septembrie. Atacul a început în seara zilei de 31 august, în jurul orei 18:00, și a vizat în principal regiunile Odesa și Kiev.

Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a folosit rachete balistice Iskander-M/KN-23/S-400, rachete antinavă Zircon, rachete de croazieră Kalibr, rachete antiradar Kh-31P, precum și muniții aeriene S8000 „Banderol”.

În plus, au fost lansate 218 drone de atac de tip Shahed, dintre care aproximativ o treime ar fi fost drone cu propulsie reactivă, precum și drone-momeală de tip „Parodia”.

Până la ora 08:30, apărarea antiaeriană ucraineană anunța neutralizarea a:

5 rachete balistice Iskander-M/KN-23/S-400;

2 muniții S8000 „Banderol”;

5 rachete de croazieră Kalibr;

187 de drone de diferite tipuri, inclusiv Shahed și Gerbera.

Forțele Aeriene ucrainene precizează că atacul a fost contracarat cu ajutorul aviației, sistemelor de rachete antiaeriene, mijloacelor de război electronic, unităților de sisteme fără pilot și grupurilor mobile de foc.

Cu toate acestea, au fost înregistrate lovituri ale rachetelor și dronelor rusești în 28 de locații, iar fragmente provenite de la ținte doborâte au căzut în alte 10 locații.

Autoritățile ucrainene mai spun că o parte dintre rachetele lansate de Rusia nu și-au atins țintele, iar locurile unde acestea au căzut sunt încă verificate.

UPDATE 10:25 Procurorii ucraineni au anunțat consecințele atacului nocturn al Federației Ruse asupra Kievului și regiunii Kiev: 12 morți și 21 de răniți.

În noaptea de 1 septembrie, Federația Rusă a lansat un nou atac masiv asupra Kievului și regiunii Kiev.

În capitală, 8 persoane au murit în urma atacului, iar alte 7 au fost rănite.

În urma atacului din cartierul Darnița, au murit 7 angajați ai SA „Ukrzaliznytsia”. Alți trei locuitori ai unei case private au suferit leziuni ușoare și tăieturi. Printre răniți se află și un băiat de 10 ani.

În districtul Holosiivskyi, o persoană a murit la locul de muncă.

În regiunea Kiev, în urma atacului rusesc, au murit 4 persoane, iar alte 14 au fost rănite.

În Borîspil au fost avariate un bloc de locuințe cu cinci etaje, case private, un magazin, autovehicule, o întreprindere și o clădire a unui service auto.

În raionul Obuhiv, o persoană a fost rănită. Au fost avariate 11 case private, spații de depozitare și o stație de alimentare cu combustibil.

UPDATE 10:05 Un punct de trecere a frontierei dintre Ucraina și România a fost avariat în timpul atacurilor din noaptea de 1 septembrie. „Rușii au atacat punctul de trecere internațional pentru transportul cu feribotul „Orlivka”, situat la granița cu România”, a comunicat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

„În multe orașe și localități, încă din noapte se lucrează la remedierea consecințelor atacului rus: aproape 350 de salvatori au fost mobilizați doar în Kiev și în regiunea respectivă. În atac au fost utilizate un număr semnificativ de drone cu propulsie și rachete balistice. Din păcate, s-au înregistrat distrugeri ale infrastructurii rezidențiale și civile. În Borîspil, o clădire obișnuită de cinci etaje a fost avariată. Cincizeci de persoane au fost evacuate. Serviciile de urgență se află la fața locului. Au avut loc, de asemenea, atacuri asupra unor întreprinderi. În total, în oraș sunt patru morți și 13 răniți. Transmit condoleanțe. Încă de seara trecută au continuat atacurile cu rachete și drone asupra Odesei și a regiunii. Mii de familii au rămas fără energie electrică, iar lucrările continuă pentru a restabili rapid alimentarea populației. Au fost avariate în mod demonstrativ punctul de trecere a frontierei cu România, precum și infrastructura de export. La Kiev, un atac asupra depoului feroviar a provocat moartea a șapte persoane. De asemenea, au fost ținta atacurilor regiunile Herson, Donețk, Zaporijjea, Harkiv, Cernihiv, Jitomir, Sumî și Dnipro. În total, 12 persoane au murit, printre care un cetățean indian, iar zeci de persoane au fost rănite în urma atacului. Rusia își calculează întotdeauna atacurile tocmai astfel încât să distrugă cât mai mult viețile oamenilor, iar acest lucru îi reușește doar atunci când mijloacele de apărare antiaeriană sunt insuficiente. Sunt recunoscător tuturor celor care ajută Ucraina să obțină sisteme antibalistice în cadrul PURL și al livrărilor bilaterale, și este foarte important ca aceste livrări să crească în toamnă. Numărul victimelor terorii ruse depinde direct de fiecare nou pachet de ajutor. Mulțumesc tuturor celor care ajută Ucraina să fie mai rezistentă”, a scris pe rețelele de socializare președintele Vlodimir Zelenski.

UPDATE 10:00 În raionul Zaporijjea, forțele ruse au atacat o mașină de pompieri și salvare și au rănit patru salvatori.

În suburbii, trupele ruse au atacat cu o dronă o mașină de pompieri și salvare care se îndrepta spre locul unui incendiu izbucnit într-o locuință privată, provocat de un atac rusesc.

În urma atacului, patru salvatori au fost răniți. Aceștia au fost internați într-o unitate medicală cu răni de diferite grade de gravitate.

UPDATE 09:50 În Kiev, 8 persoane au murit și alte 5 au fost rănite, dintre care 3 copii.

„În noaptea de 1 septembrie, rușii au atacat din nou capitala. Au fost lovite infrastructura civilă și clădirile rezidențiale din capitală. În cartierul Darnița, în urma loviturii, au izbucnit incendii în două locații. Șapte persoane au murit, iar una se află în stare gravă la spital. Incendiul a fost stins. De asemenea, la o altă adresă, 2 persoane au fost rănite în urma undei de șoc, dintre care un copil. În cartierul Holosiivskii: lovitură asupra unei clădiri nerezidențiale. Incendiul a fost stins pe o suprafață de 40 mp, o persoană a decedat. În cartierul Solomian: în urma lovirii unei locuințe de către o dronă, s-a produs o distrugere parțială. Pompierii au salvat un bărbat și au dezgropat o femeie de sub dărâmături”, au comunicat pompierii.

UPDATE 08:30 În regiunea Kiev, trei persoane au murit și 12 au fost rănite în urma unui atac rusesc, au anunțat salvatorii.

În urma atacului cu rachete al Rusiei asupra regiunii Kiev, s-au înregistrat pagube la clădiri de locuit, obiective de infrastructură civilă și autovehicule. În unele locuri au izbucnit incendii.

În orașul Borîspil, a izbucnit un incendiu la trei autovehicule. Echipele de intervenție au stins focul pe o suprafață de 50 mp.

Au fost avariate un bloc de locuințe cu 5 etaje, un magazin și două case private. Echipele Serviciului Național de Situații de Urgență (DSNS) au evacuat 48 de persoane și au descarcerat două persoane de sub dărâmături. Au fost rănite 8 persoane, printre care doi copii născuți în 2021 și 2010.

În altă parte a orașului Borîspil a izbucnit un incendiu la un camion pe un obiectiv de infrastructură. Clădirea întreprinderii a fost avariată. Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Incendiul a fost stins. Tot în Borîspil, un atelier auto a fost avariat. O persoană a murit.

În satul Grigorivka, un obiectiv de infrastructură și două blocuri de locuințe au fost avariate de resturi. În satul Husacivka, 11 case private, un garaj și o mașină de pasageri au fost avariate de resturi.