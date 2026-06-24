LIVE TEXT Un atac cu rachete balistice rusești asupra orașului Krîvîi Rih a ucis 4 persoane și a rănit alte 30. Război în Ucraina, ziua 1582

UPDATE 15:15 Un atac cu rachete balistice rusești asupra unei instalații de infrastructură civilă din Krîvîi Rih a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte 30 pe 23 iunie, au raportat autoritățile locale, informează Kyiv Independent.

Krîvîi Rih, unul dintre principalele centre industriale din regiunea Dnipropetrovsk, a fost vizat de un atac cu rachete balistice rusești în jurul orei 11:00, ora locală, potrivit lui Oleksandr Vilkul, șeful administrației militare a orașului.

Forțele ruse au folosit o rachetă balistică Iskander-M echipată cu muniții cu fragmentație, potrivit lui Vilkul.

„Cele trei victime au fost identificate ca fiind doi bărbați, în vârstă de 25 și 34 de ani, și o femeie de 54 de ani. Victimele au fost ucise la o distanță de până la 200 de metri unul de celălalt, reflectând efectele pe arie largă ale munițiilor cu fragmentație utilizate în atac”, a declarat șeful administrației militare a orașului.

O altă victimă a murit ulterior în spital în noaptea de 24 iunie, ridicând numărul morților la patru, a declarat guvernatorul Oleksandr Hanzha.

Șaptesprezece dintre cei 30 de răniți erau încă spitalizați în dimineața zilei de 24 iunie, cinci fiind în stare critică, a declarat Hanzha.

„Fiecare astfel de zi și fiecare atac rusesc dovedesc că presiunea asupra agresorului din cauza acestui război este insuficientă”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe X.

Autoritățile au declarat ziua de 24 iunie zi de doliu în Krîvîi Rih.

UPDATE 11:52 Armata rusă a atacat Harkiv și alte așezări din regiune începând cu seara zilei de 23 iunie și continuând până în noaptea de 24 iunie. O femeie în vârstă de 56 de ani a fost ucisă, iar alte patru au fost rănite. Potrivit Ukrinform, Parchetul Regional Harkiv a raportat acest lucru pe Telegram.

În urma atacului nocturn, au fost rănite două persoane în bombardamentele din raionul Nikopol regiunea Dnipropetrovsk, iar în regiunea Sumî, alte patru persoane au fost rănite.

„Conform anchetei, pe 24 iunie, în jurul orei 4:55, o dronă rusească a lovit locul unui bloc de apartamente neterminat în districtul Industrialnyi din Harkiv. În jurul orei 2:50, o altă dronă rusească, identificată preliminar ca Geran-2, a atacat Balakliia în districtul Izium”, comunică autoritățile.

O femeie în vârstă de 56 de ani a fost ucisă când drona a lovit o zonă rezidențială. Fiica ei în vârstă de 21 de ani a suferit o reacție acută de stres. Clădiri și un magazin au fost avariate. În jurul orei 01:00, un atac cu dronă în districtul Osnovianskyi din Harkiv a avariat o clădire rezidențială și mai multe mașini. Două femei au suferit reacții acute de stres.

UPDATE 09:00 Drone ucrainene au atacat infrastructura energetică din Crimeea ocupată și o fabrică de procesare a gazelor din regiunea Orenburg din Rusia în noaptea de 24 iunie, au relatat canalele de monitorizare, în timp ce Ucraina își intensifică presiunea asupra infrastructurii energetice rusești, relatează Kyiv Independent.

Lipsa de curent au urmat după ce mai multe explozii au fost înregistrate la Centrala Electrică Simferopol, potrivit canalului de știri Telegram Exilenova Plus.

Între timp, principala substație electrică din Sevastopol a fost atacată de mai multe ori, lăsând întregul oraș fără curent electric, a relatat canalul de știri pro-ucrainean Telegram Crimean Wind.

Atacul are loc în contextul în care autoritățile de ocupație spun că întreruperile de curent pe scară largă au lăsat aproximativ jumătate din peninsulă fără electricitate.

Benzinăriile din Crimeea ocupată au primit, de asemenea, instrucțiuni să suspende complet vânzările de combustibil către civili începând cu 21 iunie, pe măsură ce Ucraina își intensifică atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice din întreaga peninsulă.