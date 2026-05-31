LIVE TEXT Un atac cu drone lansat de Rusia a distrus complet oficiul poștal Nova Poshta din Dnipro. Război în Ucraina, ziua 1558

UPDATE 14:53 Un atac cu drone lansat de Rusia a distrus complet Oficiul Poștal nr. 1 al companiei Nova Poshta din orașul ucrainean Dnipro. Clădirea a fost cuprinsă de flăcări și a ars în totalitate. Compania a anunțat că niciun angajat nu a fost rănit în urma atacului.

„La fața locului intervin echipele de salvatori și polițiști, care evaluează pagubele provocate de bombardament”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Nova Poshta au precizat că au fost activate sistemele de rezervă, iar operațiunile logistice au fost reorganizate pentru a evita întârzierile în livrarea coletelor. Totodată, compania a anunțat că va despăgubi clienții pentru valoarea declarată a expedierilor distruse și că a început deja să contacteze persoanele afectate pentru a le oferi informații privind procedura de compensare.

Anterior, autoritățile ucrainene au informat că un depozit aparținând unei companii de logistică din Dnipro a luat foc în urma unui atac al armatei ruse din 31 mai.

UPDATE 12:22 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că forțele ruse au lansat asupra Ucrainei, în ultima săptămână, peste 2.300 de drone de atac, aproape 1.560 de bombe aeriene ghidate și 108 rachete de diferite tipuri.

Potrivit liderului ucrainean, atacurile au vizat în principal infrastructura civilă, inclusiv clădiri rezidențiale și obiective energetice.

Zelenski a anunțat că Ucraina a primit recent un nou lansator al sistemului de apărare antiaeriană IRIS-T și a mulțumit Germaniei pentru sprijinul acordat.

„Mii și mii de vieți au fost salvate datorită unui asemenea sprijin puternic”, a afirmat președintele ucrainean, subliniind însă că țara sa are nevoie în continuare de rachete pentru sistemele de apărare aeriană, pentru a putea respinge atacurile rusești.

De asemenea, Zelenski a menționat acordurile recente cu Suedia, care includ un nou pachet de asistență destinat consolidării Forțelor Aeriene ale Ucrainei prin furnizarea de avioane de luptă Gripen.

Președintele ucrainean a precizat că în acest an au fost alocate fonduri suplimentare și pentru programul PURL și a subliniat necesitatea continuării sprijinului internațional.

„Contăm atât pe Statele Unite, cât și pe partenerii europeni. Apărarea antirachetă este una dintre prioritățile-cheie ale Ucrainei”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev a adăugat că un sistem puternic de apărare aeriană poate oferi o protecție mai eficientă populației și poate priva Rusia de unul dintre principalele sale avantaje militare.

În noaptea de 30 spre 31 mai, Rusia a atacat Ucraina cu 229 de drone de diferite tipuri, inclusiv aparate fără pilot Shahed, Gerbera și Italmas.

UPDATE 11:05 Drone ucrainene au atacat în noaptea de 31 mai regiunea Saratov din Rusia, provocând avarii unor obiective de infrastructură civilă, a anunțat guvernatorul regiunii, Roman Busargin.

Mai multe canale de Telegram au publicat fotografii și înregistrări video cu un incendiu izbucnit în orașul Saratov. Potrivit unei analize realizate de publicația Astra, flăcările au cuprins o rafinărie de petrol. Despre incendiul de la această unitate industrială a relatat și un canal ucrainean de Telegram.

Tot în cursul nopții, regiunea Rostov a fost vizată de un atac cu drone. Guvernatorul Iuri Sliusar a declarat că nouă raioane ale regiunii au fost afectate, iar sistemele de apărare aeriană au distrus peste 50 de aparate fără pilot.

În raionul Matveevo-Kurgan, căderea fragmentelor unei drone a provocat un incendiu la un depozit de combustibil aparținând unei întreprinderi private care deservește producători agricoli. Locuitorii din casele aflate în apropiere au fost evacuați. În localitatea Matveev Kurgan au fost avariate o farmacie, două magazine și un automobil.

Dronele au atacat și o întreprindere din raionul Urjum, regiunea Kirov. Potrivit autorităților locale, la fața locului a izbucnit un incendiu, însă nu au fost raportate victime sau răniți. Guvernatorul Alexandr Sokolov nu a precizat despre ce întreprindere este vorba.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, pe parcursul nopții, sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 216 drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Kursk, Lipețk, Oriol, Rostov și Saratov, precum și deasupra Ținutului Krasnodar, Crimeii anexate și apelor Mării Azov.

9:14 Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost ucis în urma unui atac cu drone lansat de Rusia în regiunea Cernihiv din Ucraina, în noaptea trecută. Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei, o dronă rusească a lovit în timpul nopții teritoriul unei întreprinderi din raionul Koriukivka, provocând un incendiu într-o zonă de parcare.

În urma flăcărilor, șapte camioane au fost distruse. În timpul intervenției la locul atacului, salvatorii au descoperit trupul neînsuflețit al victimei.

Anterior, autoritățile ucrainene au anunțat că o școală din regiunea Cernihiv a fost distrusă de un incendiu izbucnit după ce a fost lovită de o dronă rusească.