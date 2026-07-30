LIVE TEXT UE a oferit Ucrainei 3,47 miliarde de euro pentru apărare și cheltuieli prioritare. Război în Ucraina, ziua 1618

UPDATE 16:35 UE a transferat Ucrainei 3,47 miliarde de euro prin mecanismul „Ukraine Support Loan”. Potrivit prim-ministrului ucrainean Serhii Korețki, fondurile vor fi alocate apărării și cheltuielilor prioritare.

În total, în acest an, Ucraina a atras deja 11,6 miliarde de euro din cele 45 prevăzute.

În același timp, Consiliul UE a aprobat modificările aduse „Planului pentru Ucraina”, care deschid calea către alocarea a încă 8,3 miliarde de euro prin intermediul „Ukraine Support Loan”. Documentul prevede noi reforme, în special în domeniile statului de drept, combaterii corupției, energiei și integrării Ucrainei în piața UE.

UPDATE 16:20 În dimineața zilei de 30 iulie, dronele ucrainene au atacat trei centre logistice ale Wildberries, cea mai mare platformă de comerț online din Rusia, scrie Meduza. Potrivit informațiilor furnizate de companie, au fost lovite depozitele din apropierea orașului Penza și din Sarapul, în Udmurtia. În aceste locații au izbucnit incendii. În urma atacului asupra depozitului din Penza, patru persoane au fost rănite.

De asemenea, dronele ucrainene au atacat un depozit Wildberries din regiunea Perm. Primele informații în acest sens au fost difuzate de canalele ucrainene de monitorizare de pe Telegram, care au prezentat fotografii și videoclipuri cu incendiul izbucnit la locul atacului. „Agenția” și Astra au confirmat că a fost atacat un centru logistic situat în satul Zamulianka, din districtul Perm. Compania și autoritățile locale nu au comentat încă atacul.

Ucraina a lansat, de la jumătatea lunii iulie, atacuri asupra a 14 depozite Wildberries. Kievul justifică atacurile prin faptul că în depozite ar fi stocate componente pentru drone și produse cu dublă utilizare.

UPDATE 16:10 La Lviv, sub dărâmăturile unui bloc de locuințe distrus, a fost găsit cadavrul unei victime.

Potrivit BBC, în timpul operațiunilor de dezgropare a ruinelor unui bloc de cinci etaje, distrus în urma atacului rusesc de noaptea trecută, a fost găsit cadavrul unui bărbat. Informația a fost comunicată de Maxim Kozițki, șeful administrației regionale din Lviv.

Operațiunile de căutare și salvare continuă.

UPDATE 13:00 În timpul nopții, Ucraina a fost atacată cu 70 de rachete și 280 de drone, a declarat președintele țării, Volodimir Zelenski. Au fost vizate Kievul, regiunea Kiev, precum și regiunile Dnipropetrovsk, Poltava, Lviv, Harkiv, Mîkolaiv, Sumî și câteva alte regiuni.

„Zeci de case obișnuite, întreprinderi civile și obiective de infrastructură au fost distruse și avariate”, a declarat Zelenski.

UPDATE 12:50 Numărul răniților din Lviv, în urma atacului rusesc din timpul nopții, a ajuns la 34, a anunțat șeful Administrației Regionale din Lviv, Maxim Kozițki.

Printre victime se află trei copii. Conform informațiilor preliminare, cea mai în vârstă dintre victime are 93 de ani, iar cel mai tânăr băiat are 6 ani. Acesta a fost internat în spital cu fracturi la două membre.

Pe lângă cele două blocuri de locuințe, în urma atacului rus din Lviv au fost avariate o școală și două grădinițe. Amploarea distrugerilor și a pagubelor este încă în curs de evaluare. Operațiunea de căutare și salvare continuă.

UPDATE 08:22 În cursul nopții, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei cu rachete și drone.

În suburbiile orașului Krivoi Rîh, potrivit salvatorilor o rachetă a lovit o casă particulară în care locuia o familie numeroasă; cel puțin cinci persoane au murit, printre care doi copii. Alte 8 persoane au fost rănite.

La Kiev s-a înregistrat un mort, iar la Lviv au fost avariate mai multe blocuri de locuințe, fiind rănite 8 persoane.