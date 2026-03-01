LIVE TEXT „Ucrainenii au reușit să treacă prin această perioadă”. Zelenski, despre cea mai grea iarnă a invaziei ruse. Război în Ucraina, ziua 1467

UPDATE 14:24

În ultima săptămână de iarnă, Rusia a lansat peste 1720 de drone de atac, aproape 1300 de bombe aeriene ghidate și peste 100 de rachete de diferite tipuri împotriva Ucrainei, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Dar, în ciuda a tot, ucrainenii au trecut prin această iarnă dificilă, când Rusia nici măcar nu a încercat să caute justificare pentru atacurile sale brutale asupra infrastructurii critice civile”, a declarat Zelenski, citat de Kyiv Independent.

Iarna 2025-2026 a fost descrisă ca fiind cea mai dificilă de până acum pentru Ucraina, deoarece atacurile puternice rusești asupra sistemului energetic, combinate cu înghețuri severe, au împins țara în pragul unei crize umanitare. Pe parcursul perioadei de iarnă de trei luni, Rusia a lansat peste 14 670 de bombe aeriene ghidate, 738 de rachete și aproape 19 000 de drone de atac, majoritatea modele de tip Shahed, potrivit lui Zelenski.

Președintele a adăugat că aceleași drone proiectate de Iran sunt folosite în prezent de Teheran împotriva țărilor din Orientul Mijlociu, pe fondul unui nou conflict izbucnit în urma atacurilor israeliano-americane asupra Iranului. Un val de atacuri masive rusești în ianuarie și februarie, când temperaturile din timpul zilei au scăzut la -20°C, a împins sistemul energetic al Ucrainei în pragul prăpastiei.

UPDATE 11:25

Cel puțin șase persoane au fost ucise și alte 28 au fost rănite în atacurile rusești împotriva Ucrainei din ultimele 24 de ore, transmite Kyiv Independent.

Rusia a lansat 123 de drone asupra Ucrainei peste noapte, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, care au raportat că apărarea aeriană ucraineană a interceptat 110 aeronave fără pilot. Cel puțin 13 drone au evitat apărarea și au lovit șapte locații. Resturi căzute au fost înregistrate în patru locații.

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis două persoane în Drujkivka și o alta în Kostiantinivka, în timp ce atacuri separate în regiune au rănit alte cinci în ultima zi, a declarat guvernatorul Vadim Filașkin.

În regiunea Dnipropetrovsk, forțele rusești au vizat districtul Sinelnîkove, ucigând un bărbat și rănind alte patru. Atacurile rusești au rănit, de asemenea, o femeie în districtul Nikopol și un bărbat în comunitatea Novooleksandrivka, potrivit administrației militare locale.

În regiunea Herson, forțele ruse au vizat 31 de așezări, inclusiv centrul regional Herson, omorând o persoană și rănind alte trei, a declarat administrația militară locală.

În regiunea Zaporijia, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte două, a declarat administrația militară locală.